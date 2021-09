La tarde de hoy estrena De Mentes Opuestas, un programa de investigación conducido por el periodista, en el que desmenuzará la mente de personajes protagónicos que cambiaron el mundo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el periodista comparte los detalles de este nuevo programa y de su regreso a la televisión de Azteca.

“Vero Palomares hizo favor de invitarme a este proyecto realizado por el productor Aldo Noriega, es un proyecto de psicología pura pero de divulgación, que busca con una sólida investigación, presentar mentes privilegiadas, tanto las que se enfocaron en el lado luminoso de la humanidad y se convirtieron en los grandes benefactores y héroes, así como los que se van al lado oscuro y se convierten en grandes villanos”, compartió Latapí, quien tendrá el apoyo de la psicóloga Adriana González.

“Lo que hace Adriana es impresionante, sabe perfecto leer a un ser humano a partir de la postura, la mirada, la voz, la forma en que se para, cómo habla y describe a la perfección perfiles sicológicos, ya lo que nosotros vamos haciendo es irlos presentando al aire, hablamos un poco de la circunstancia histórica y hacemos un retrato a través de videos, películas y más de lo que va diciendo Adriana, creo que el producto final es algo padrísimo”.

De mentes opuestas es un programa de investigación que será conducido por Pablo Latapí, todos los domingos a las 5:30 de la tarde en el 7.2 de televisión abierta; proyecto que ha llevado al periodista a experimentar y aportar cosas nuevas a su larga trayectoria.

“Es toda una aventura que me ha dejado grandes aprendizajes, el ver a la gente de producción que es gente muy joven y muy talentosa, tienen una dinámica llena de entusiasmo y yo siendo de los veteranos, podemos empatar en un proyecto bien bonito, de cada junta de producción y planeación salgo vivo y con ganas de más, eso no tiene precio para mí”, reflexionó el comunicador, quien aceptó regresar a la televisión después de más de un año y en otro formato televisivo que no es un noticiero.

Latapí compartió que para el primer programa que se estrena este dominbo, se conocerá a fondo la personalidad de dos grandes figuras: Winston Churchill y Adolfo Hitler.

“Estoy conociendo personajes que no conozco, este domingo tendremos a dos personajes históricos del siglo XX, uno el gran villano que provocó miles de muertes y el otro, el héroe que salvó a la Gran Bretaña, así hay otro de Amy Winehouse, otro del antagonismo de Lady Di y Camila Parker Bowles, fue fascinante, no sabes cuánto aprendí, como periodista, como espectador y como curioso me enriquece mucho como cultura general”, expresó Pablo.

Actualmente, además de ver a Pablo Latapí en televisión abierta, el periodista continúa con los noticieros radiofónicos en Guadalajara, da conferencias, cursos, se encuentra por abrir una academia de comunicación en Guadalajara y recientemente, junto con su familia abrió una clínica para tratar las adicciones en Cuernavaca, Morelos.