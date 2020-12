México: Pachecas a Belén llenarán de humor el streaming en esta Pandémica Navidad

Cancún.-Celebrando 35 años de está clásica e irreverente pastorela, como cada diciembre, Luminosa, Blandina y Severina ya tienen el itacate con todo y kit de sanidad para llevar al streaming sus divertidas aventuras. Daniel Vives Ego “La Super Mana” comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, los detalles de este gran montaje.

“Pachecas a Belén es una pastorela que narra la historia de tres pastorcitas muy peculiares, una es enojona que soy yo, otra es totalmente disoluta y casquivana que la hace Hugo Blanquet, y la otra es la ingenua que sabe todo de todo y es interpretada por Jorge Cahero, el diablo lo interpreta Julio Sergio Alazcoaga, que es La Doña, la parte angelical es Samuel Zarazúa que hace un Ángel precioso”, expresó Daniel orgulloso de continuar dando vida a este proyecto que lleva vigente tan solo 35 años y del cual se enamoró desde la primera vez que fue montada.

“Es una obra fantástica, mágica y muy lúdica, ahora nos sorprende que tres hombres interpreten a tres pastorcitas que van a Belén y son tentados por el diablo en una versión con tintes de cabaret, que quien la ve queda encantado”, expresó Dani e invitó al público a que no se pierda esta obra de la cual se siente feliz de ser parte.

“Ha sido un regalo, un privilegio que el destino me ha dado, en un principio me encantó pero era yo muy joven, eran otros tiempos y otras carnes, ahora la disfruto muchísimo, tengo más tablas, me subo al escenario y digo que gozadera. Por eso los invito a que vean Pachecas a Belén este 18 de diciembre a través de la plataforma goliiive.com”, puntualizó Dani.

Una pastorela con causa

Esta pandemia ha cambiado el modo de ver la vida, nos ha vuelto más empáticos y con Pachecas a Belén no podía ser la excepción, es por eso que en esta ocasión han decidido que el 10 por ciento de la taquilla que esta función recaude será donada a Casa Frida, albergue que se abrió para resguardar a los niños y jóvenes de la comunidad LGBTTTI que han sido echados de sus casas durante la pandemia.

Farándula 40, Nocturninos, Desde Gayola y un show con las Hermanas Vampiro son los proyectos donde La Súper Mana derrocha talento cada noche; sin embargo, se dio el espacio para vivir por un año más la experiencia de esta irreverente y diferente pastorela que será transmitida desde el teatro República de la Ciudad de México para toda la república mexicana y algunos otros países a través del streaming.