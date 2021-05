El irlandés, estrella del show Tengo Talento mucho talento pretende conquistar corazones mexicanos con su nuevo sencillo “Comerte a besos”.

Calificando este nuevo tema como la mejor obra de su carrera, el irlandés Patrick Shanoon continúa haciendo lo que mejor sabe, cantar, interpretar y participar en el proceso creativo de grabar nueva música; actualmente promociona el tema “Comerte a besos” de la autoría de Jorge Luis Piloto y Sergio George acompañado del Mariachi Real de México de Ramón Ponce. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la estrella del show estadounidense comparte los detalles de su carrera y sus sueños por cumplir.

Shanoon comenzó a trabajar en un barrio latino y su gusto por las mujeres latinas lo llevó a buscar la manera de conquistarlas, así fue que comenzó su carrera como cantante.

“Por querer conquistar a las bellas mujeres latinas pensé que la mejor manera sería como cantante, pero como no hablaba bien ni entendía el español, comencé a cambiar todo, la televisión, la radio para aprender su idioma y me apoyé con mis compañeros, ahora no canto nada que no entienda”, destacó Shanoon, quien reafirma su aprendizaje del idioma en la ruta de camiones (guagua) que maneja por barrios latinos.

Me encantaría hacer un álbum con don Vicente Fernández, aunque tengo mis favoritos como Julión Álvarez, El Mimoso, me encantaría cantar un tema de Espinoza Paz, me gusta mucho el regional mexicano como Calibre 50, Edwin de Grupo Firme, el flaco de Recoditos, hay muchos”, expresó Patrick, quien decidió entrar al concurso “Tengo talento, mucho talento”, luego de pensar que nadie lo tomaba en cuenta como cantante y desde entonces, despegó su éxito en la escena.

“Todo eso positivo que me dejó este concurso fue el motor para seguir haciendo música, hago eventos privados en Nueva York, en Tenesse y canto con un grupo de norteño en el Derby”.

Prepara un nuevo disco

Mi gran sueño es salir de gira y tocar cada noche, porque sé que voy a ganarme el cariño del público. Actualmente estoy promocionando el tema “Comerte a besos”, que originalmente era una salsa y lo convertí en balada y quedó justo para una pareja de enamorados. Tengo cuatro temas más listos para grabar y lograr un disco de unos ocho temas”, detalló Shanoon, quien busca cantar en México con mariachi como un sueño más por cumplir.