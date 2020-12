México: Manzanero rompió en llanto al grabar la canción de su adiós

Cancún.- La cantante ecuatoriana Paulina Aguirre y su esposo, el productor musical Pablo Aguirre fueron los elegidos para grabar y producir el tema “Cuando me vaya de aquí”, la despedida de este mundo que escribió y grabó el maestro Armando Manzanero hace 12 años y que ahora será tocada en su homenaje póstumo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, los músicos comparten los detalles de este encuentro y de este regalo que llegó a sus manos, el cual fue merecedor de un Grammy.

“Fue un honor y privilegio haber trabajado con Armando, no solo por lo que representa su música sino como ser humano para todos los que tuvieron el privilegio de estar cerca de él. Mi esposo Pablo Aguirre ha trabajado con el maestro desde 1988, él es productor de varios artistas, en aquel entonces trabajaba el tema de la telenovela Nada Personal, años más tarde tuve el honor de conocer a Armando Manzanero mientras hacíamos un disco cristiano en el año 2008, estábamos comiendo en un lugar de comida china porque a él le encantaba, preguntó en qué proyecto estábamos y me dijo –tengo una canción que le hice al señor- a lo que respondí que sería un honor para mí cantarla, pero él propuso que la cantáramos juntos ”, recuerda orgullosa Paulina, quien pensó que esa platicaría quedaría solo en eso.

Su esposo Pablo comenzó a realizar arreglos para el tema llamado “Cuando me vaya de aquí” y en un viaje que hizo el maestro Manzanero a Los Ángeles se llevó a cabo la grabación del tema.

“Cuando él entró al estudio a grabarla, al escuchar las cuerdas, la orquesta y en sí cantar un tema tan sensible como cantar su despedida, lo quebró, tuvimos que esperar un momento para grabar porque se puso a llorar”, recuerda Paulina, ver al compositor yucateco confrontar la letra de su canción y el significado que tenía.

Este tema se incluyó en el segundo disco independiente de música cristiana que lanzaba Paulina, el cual a pesar de no tener el respaldo de una disquera ganó un Grammy como mejor disco del género.

Por su parte Pablo Aguirre, recuerda el momento en que Manzanero rompió en llanto al cantar “Cuando me vaya de aquí”.

“Con Armando tuve una amistad muy linda, siempre que venía a Los Ángeles nos reuníamos para desayunar o almorzar, recuerdo que en uno de esos desayunos nos dio la letra de esa canción y me dijo has lo que quieras con ella, cuando regresó se emocionó tanto al escucharla que lloró, fue un momento muy privado de él, me pidió parar la sesión, él se quebrantó, fue un moment muy personal así que decidí darle su espacio de reflexión, le tocó mucho, creo que la escribió en un momento muy sensible ”, expresó quien fuera su productor en varios proyectos.

Además de este tema, el compositor yucateco le dio al matrimonio Aguirre un tema más llamado “Tu”.

“Para mí fue un honor compartir este tema con él, no sabía bien de qué hablaba la canción pero después se convirtió en un tema muy gustado porque yo la cantaba en mis presentaciones y ponía la foto de Armando, en este año tan difícil por el tema del covid, creo que nos está sacudiendo y justo cerrar el año con la muerte de Armando es como una llamada de alerta a las personas ya las familias que pierden un ser amado ”, refirió Paulina.

“Me hubiera encantado abrazarlo una vez más, me dejo grandes enseñanzas, me decía que para componer tenía que aprender a decir las cosas de manera simple pero hermosa, con mucha pasión, me decía, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, quiera o no, a calentar los dedos porque algo en el piano va a salir, me quedé con esas cosas, era un enamorado de la vida, le encantaba contar chistes ”, recordaron Paulina y Pablo Aguirre, quienes mantuvieron una estrecha relación con el maestro yucateco y lamentaron profundamente su partida.