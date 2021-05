Pedro Capó explora nuevos sonidos y su erotismo en nuevo tema

Con toda la energía y una vibra súper positiva, Pedro Capó presenta el nuevo sencillo Tu fanático en colaboración con Nicki Nicole y De La Ghetto, el cual lo tiene muy emocionado.

“El lado de la obsesión, el erotismo y la sensualidad son parte de las emociones que nos conforman, la versión original de Tu fanático está en mi última producción discográfica “Munay” que significa amor en quechua y que habla de diferentes aspectos y dimensiones del amor, Tu fanático habla del lado obsesivo, oscuro, sensual, sexual y erótico, todos hemos atravesado por el área de la fantasía, aquí hablo de eso en cuestión de pareja”, refirió Capó, quien se dijo encantado de tener la energía femenina de Nicki Nicole y el talento urbano de De La Ghetto.

“La colaboración surge por el deseo de darle algo nuevo a la gente y cerrar el ciclo de Munay con esta versión, ahora que nos movemos al nuevo material musical, siempre vi Tu fanático como la canción más vanguardista y progresiva musicalmente, por eso la pongo al final. A De la Ghetto los conozco pero a Nicki le escribí por mensaje directo y muy linda me contestó y pudimos lograr esta colaboración, siempre tiene que haber una química entre la canción y los artistas y se cumplió el objetivo, logramos una propuesta musical muy linda”.

Le gustaría cantar con Nodal y Los Ángeles Azules

Luego de los importantes duetos que Pedro Capó ha logrado con artistas de todo el mundo, el cantante confesó que hay artistas mexicanos con los que le gustaría realizar alguna colaboración.

“Me encantaría trabajar con Los Ángeles Azules, ojalá que se me dé, lo que hace Christian Nodal se me hace espectacular, es uno de tantos de los mexicanos que admiro, viví unos años en el DF y lo siento como mi casa, tengo grandes amistades, ojalá que la vida me siga juntando con gente linda de la que aprendo y con la cual pueda contribuir”, expresó Capó, quien dijo vivir una nueva etapa musical en la que busca explorar nuevos ritmos.

“No soy un ser unidimensional, todos tenemos muchos ángulo, para mi es bonito explorar y como artista plasmar todos esos lados y no aguantarme solo a una fórmula, un día soy el de la playa, otro día soy de ciudad, otro de la montaña, la pandemia nos ha llevado mucho a la introspección, a explorar quienes somos y me divierto mucho trabajando desde ahí, al momento de componer se trata de honestidad, escribo de mi realidad en cada disco, en cada canción, estoy jugando con eso, explorando nuevos sonidos que escucho, canciones que me enseña mi hijo, escuchando a mis colegas pero manteniendo siempre mi esencia y mi integridad”, puntualizó el cantante.