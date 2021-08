Interpretando a una mujer con cáncer terminal, Verónica Langer conquistó y sorprendió a la audiencia al mostrar a una mujer que decide vivir antes de morir, explorar sus orígenes y su sexualidad al lado de una joven llamada Eva, interpretada por Renata Vaca.

La película Clases de Historia del director Marcelino Islas Hernández estrena en cines el próximo 9 de septiembre de este año, bajo la distribución de Alfhaville Cinema.

El reparto de la cinta Clases de Historia es encabezado por Verónica Langer y Renata Vaca, también cuenta con las actuaciones de Héctor Holten, Hoze Meléndez, Fernando Álvarez Rebeil, Gabino Rodríguez, Anajosé Aldrete, Leonardo Ortizgris, Ana Lorena Rodríguez e Ismena Romero.

Verónica es maestra de historia en una escuela secundaria y tiene cáncer terminal. Su vida se vuelve monótona, con un matrimonio seco, sus hijos adultos lejos de casa y la rutina bien insaturada. Ella no quiere someterse a un tratamiento para sanarse. A una de sus clases llega una nueva alumna con apariencia de no querer estar ahí. Eva está sola todo el tiempo y no se integra. Vero teme perder el trabajo por su enfermedad. Ambas tienen una pelea que provoca la salida de Vero de la escuela y la suspensión de Eva de las clases.

Con ese tiempo libre y el pretexto de una disculpa comienzan a pasar tiempo juntas y desarrollar un vínculo muy íntimo de complicidad. Juntas van a encontrar motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes y explorar su sexualidad.