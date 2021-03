Rocío García, feliz pero sin dormir por el resultado de Juega Conmigo

Cancún.- La actriz Rocío García, protagonista de la nueva película de Lemon Films, Juega Conmigo, que se estrena este 11 de marzo, comparte con Novedades Quintana Roo sus miedos y el reto que fue para ella ser parte de esta historia de verdadero terror.

“Para mí fue un reto porque generalmente hago otro tipo de género, como actriz una está abierta a estas oportunidades que impliquen un reto y nos saquen de la zona de confort, la propuesta a hacer una peli de terror y dirigida por Adrián García Bogliano que es un director que ha enfocado toda su trayectoria en dirigir horror, tenía muy claro cómo contar esta historia, fue una experiencia muy chida, fuimos pocos actores, una sola locación y quedó un trabajo extraordinario que mantiene en el suspenso al público una hora 20 minutos y asustarnos, creo que cumple con una buena historia de terror”, expresó Rocío, quien asegura sí tuvo miedo y mucho.

“Me dio miedo enfrenarme a un nuevo reto, a una nueva experiencia, nuevo equipo, es como el primer día de clases, miedo a saber si lo haré bien, pero nada más, eso sí el día que la vi, a pesar de estar detrás, conocer la trama, a los personajes y que sabía que es una ficción si me sacó un par de gritos y saltos, porque además la vi sola y de noche, no te miento, la terminé de ver y se me quedaron algunas imágenes en la cabeza y me costó trabajo dormir, oía ruidos, despertaba, me dejó sensible la película”, expresó.

Encantada de trabajar con los Rovzar y con muchos proyectos en puerta

“Estoy muy contenta, no solo de contar con un estreno, sino de poder continuar mi trayectoria haciendo cine, es una gran noticia que nos reabran las salas para disfrutar de una buena película y más de una de terror como es Juega Conmigo”, expresó contenta, Rocío, quien se dijo agradecida y feliz por el resultado de este género poco explorado en nuestro país.

“Es un acierto de Lemon, apostar a hacer cine en medio de la pandemia y es justo lo que se tiene que hacer para reactivar la industria, me encanta trabajar con ellos y ver que siguen teniendo propuestas como es Juega Conmigo, que es una película de terror, un género no tan explotado y que ellos pretenden dar fuerza”

Actualmente Rocío se encuentra produciendo contenido propio, luego de que uno de sus cortometrajes ganara el festival Comedia en Corto.

“Estoy desarrollando la serie de un cortometraje que hice, sentarme a escribir en el encierro, producir, dirigir, quiero salirme de la casilla de actriz y empezar a contar historias desde otro lugar, historias que tengan más relevancia a través de una mirada más femenina, de mi mirada y cómo experimento mi realidad y por otro lado tengo un proyecto muy grande y hermoso en televisión que pronto les estaré contando, gracias a Dios seguimos creciendo y las oportunidades no faltan”, concluyó.