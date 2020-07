Pioneros de Cancún se queda sin entrenador

Cancún.- Carlos Bracamontes puso fin a su aventura con Pioneros de Cancún.

El hasta hace unos meses estratega de la escuadra de las serpientes, tomó la “difícil decisión” en medio de una compleja situación, derivada por la contingencia sanitaria.

"El proyecto cambió mucho por todo esto de la pandemia y los detalles de la Federación. Quería seguir con Pioneros, el problema es en cuanto al proyecto y presupuesto”, reconoce.

Bracamontes cumplió con una buena campaña en la reciente 2019-2020, clasificando a los caribeños en el cuarto lugar del Grupo Dos, con ocho ganados, el mismo número de empates y cuatro descalabros, para un total de 35 unidades. A pesar de lograr el boleto a la fase final, justamente a raíz de la contingencia sanitaria Pioneros ya no pudo disputarla.

Antes, el experimentado entrenador dirigió a Yalmakán (Apertura 2016 a Clausura 2018). Después, con Irapuato lo hizo en el primer semestre del año pasado, con destacados números (superlíder con récord de puntos), a pesar de que fue eliminado en cuartos de final.

"Me da tristeza no seguir en Pioneros. Teníamos un proyecto muy padre con Guillermo Páez y toda la gente. Qué lástima que ya no se pudo hacer algo; era un proyecto a tres años, buscando el ascenso hasta la Primera División. Me agradaba, por eso decidí ir a Pioneros, pero por circunstancias fuera de nuestras manos, no se puede dar continuidad a esto", dijo.

Extraoficialmente, sería el sucesor de Marco Antonio “Pikolín” Palacios, con el Inter Playa del Carmen para la Temporada 2020-2021. De ser así, será el primero en dirigir a los tres equipos de Quintana Roo, pues como citábamos anteriormente, en su momento también asumió las riendas de los Chacmoles de Yalmakán.