El enamoramiento en su máximo esplendor es el concepto en el que PJAMA se sumerge lírica y musicalmente con su nuevo lanzamiento “Insatisfecho”. En la búsqueda constante de nuevos ritmos, PJAMA experimenta su crecimiento con el soft-funk, manteniendo su energía fresca y tropical, así lo revela en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Santiago, tecladista de la agrupación.

“Insatisfecho es muy diferente al sonido que veníamos cargando, es una balada rock, algunas cositas funkeras, pertenece al primer álbum de la banda y es ese viaje que nos ha llevado a los seis integrantes a imprimir nuestra propia esencia”, refirió Santiago, quien reveló que han aprovechado a mil la pandemia.

“A pesar de los tiempos medios extraños que estamos en pandemia vamos bastante bien, hemos trabajado bastante en el estudio, en los videos, en los sencillos que queremos sacar, en el álbum que viene pronto y estrenando Insatisfecho, nuestra última canción con video y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de la gente”, detalló Santiago, al tiempo que asegura que desde que empezó la banda han sido un grupo de amigos felices y contentos, justo por eso el nombre Pacifi c Jam At My Apartment (Pjama).

A lo largo del tiempo, Pjama se ha presentado en grandes escenarios en México y en festivales de talla internacional en otros países, lo que los lleva a seguir imprimiendo esa buena vibra y la energía de un grupo de amigos que tienen un mismo objetivo, hacer música y seguir siendo felices, en espera de que se recuperen al cien los conciertos presenciales para poder conectar con su público.

“Veníamos de estar mucho tiempo tocando y tocado y la pandemia nos dio el espacio para estar con la familia y para ponernos a pensar hacia dónde va esto, hemos estado más creativos, pero sí, ya estamos con mucha ansiedad por ver lo que viene, por ahora estamos enfocados en detallar al cien por ciento en sacar el álbum, los singles que faltan que son dos y viendo las metas a corto plazo”, dijo.

Un álbum lleno de madurez y la propia esencia de sus integrantes

“Insatisfecho es el cuarto sencillo que sacamos, ya salió Sol a su lado, No te me vayas, Chispo chico y Tómalo, lo primero del álbum, que ya salió con todo y video. Este disco lo grabamos en un reconocido estudio del Desierto de los Leones, estuvimos un fin de semana ahí, aprovechando al máximo el tiempo, casi no dormimos, no hicimos más que grabar las 10 canciones que vienen en el álbum, que iba a salir en 2020 pero decidimos esperarlo porque no íbamos a poder girarlo ni promocionarlo como queríamos, así que en este verano estará viendo la luz”.

Con un EP y varios sencillos en su trayectoria como banda, este primer álbum que probablemente lleve el mismo nombre de la banda (Pjama),

“Es nuestro primer álbum como tal lleva todo este viaje que ha tenido la familia de Pjama durante los tres años que duró la gestación de este álbum, desde crearlo, producirlo, grabado, lleva todas esas experiencias como cuando en Austin estábamos perdidos por no encontrar el lugar donde tocaríamos hasta estar en la Ciudad de México tocando en el Bar Caradura, donde han tocado bandas gigantes, es toda esa magia y la madurez que tuvo la banda en el último año”.