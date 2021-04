La familia Verdaguer entregará el corazón en concierto virtual

Cancún.- Será el próximo 8 de mayo que Amanda Miguel, Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria fusionen su talento en un mismo escenario, esto para complacer a su público con el show “Siempre Juntos”, en el que interpretarán por más de dos horas cerca de 30 canciones de su extensa trayectoria musical. En conferencia de prensa, esta bella familia compartió los detalles del espectáculo que será transmitido a través de la plataforma e-ticket live.

“El día 8 de mayo vamos a cantar por más de dos horas, empezamos a las 9 de la noche, será un concierto que lo podrán ver en cualquier lugar del mundo, para nosotros es un orgullo que a través de la plataforma de e-ticket podamos descubrir la música con un valor ínfimo que la familia podrá disfrutar desde su casa”, refirió Diego Verdaguer, quien a sus 70 años de vida aseguró conmemorar día tras día su vida y reveló que seguirá cantando y creando temas para sus seguidores.

(Facebook Amanda Miguel)

Por su parte Amanda Miguel, con un nuevo look que la hace sentirse libre, compartió que la pandemia la llevó a reflexionar en diversas situaciones de la vida y se dijo contenta de compartir el escenario con su familia.

“Encontré que la vida es mucho más simple a la que veníamos planteándonos, eso de estar corriendo de aquí para allá y no disfrutar de la vida, no, ya no estoy en ese plan, a partir de la pandemia y la oportunidad que nos da de estar con la familia y estas reuniones con ustedes los medios, no ir corriendo es algo que nos cambió mucho a todos, nos dio la posibilidad de vivir más tranquilamente y apreciar la vida, la salud, pensar bonito, y hacer una limpieza en general. Me encanta que podamos en este concierto estar juntos”, dijo.

Dentro del espectáculo cada uno de los artistas cantará sus éxitos, Ana Victoria hará dueto con cada uno de sus padres y juntos interpretarán ciertos éxitos, como Volveré, tema que es favorito de la familia y que les trae hermosos recuerdos, desde que Diego y Amanda comenzaron su historia de amor, hasta el embarazo de Amanda, pues Ana Victoria desde entonces formaba parte de ese tema musical y la misma joven asegura sentirse agradecida y orgullosa de sus padres.

“Vivir esas conexiones, te transporta, poder disfrutar esto con mis padres, a quienes amo y admiro, son personas que han logrado capitalizar su talento y vivir de él, llevar su música a tantos lugares y compartir con ellos para mi es una gran bendición, aprecio mucho las invitaciones cuando me las hacen, aprecio mucho el recibimiento del público de mis papas hacia mí, me siento muy agradecida”, detalló la bella Ana Victoria.

Finalmente, la familia compartió que les gustaría tener una serie o una película, ya que han vivido cosas muy lindas como familia que podrían entretener a su público.

“Tengo pendiente un disco y un libro por sacar, me encantaría escribir nuestra vida al lado de Diego, no sé si algún día se hará serie o película porque ha sido una vida bastante entretenida y divertida, ha tenido de todo, es una vida que se podía llevar a la pantalla de manera muy linda, la gente se divertiría y la pasaría bien”, puntualizó la intérprete de Así no te amará jamás.