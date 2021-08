Philip Lassiter, Josje y Juan Luis Guerra unen sus voces en el emotivo tema Live in Love, un canto de amor envuelto con deliciosos ritmos caribeños. Con un ejército de más de 14 músicos y la colaboración del intérprete de Burbujas de amor, este nuevo tema pretende tocar fibras de una manera distinta, asegura Lassiter, quien se inspiró en su hijo para componer este nuevo tema.

Esta bella canción es un mensaje de amor puro dedicado al hijo de Philip y Josje, quienes sorprenden con tonos de Reggae, Gospel, Funk y Jazz, un trabajo que busca tocar fibras de una manera distinta.

La producción de “Live in love” estuvo a cargo de Philip Lassiter, escrita por Brett Nolan y Philip, mezclada por Ben Burget y dos invitados especiales en la parte vocal como su esposa Josje y Juan Luis Guerra. El resultado final del videoclip cuenta con la participación de la banda completa grabada en 206 Studios en Van Nuys, California.

Juan Luis Guerra y Lsssiter

Lassiter crea un ejército de más de 14 músicos impecables de Soul, Funk, Philthy (esencia de Philip) y brinda una experiencia musical inigualable, este trompetista de jazz convertido en cantautor, ganador de 11 premios Grammy Anglo y exlíder y arreglista de Prince en The New Power Generation, está de gira promocional en Latinoamérica con su nuevo sencillo y álbum llamado “Live in love”.

“Juan Luis Guerra vino a Los Ángeles y nos invitó a Josje, mi esposa, y a mí a su show. Nuestra amistad creció tanto que incluso aceptó cantar en esta joya que escribí junto con mi esposa para nuestro hijo. Me siento honrado y feliz”, comparte Philip Lassiter en torno a esta gran colaboración.

Después de la muerte de Prince, los shows que se realizaron en el Montreux Jazz fueron lanzados para que todo el mundo los viera; poco después, el legendario ganador del Grammy Latino 22 veces Juan Luis Guerra vio los programas y comenzó a seguir a Philip y a comentar sus publicaciones.

“Puedo decir que Prince fue el hilo conductor entre Juan Luis Guerra, Josje y mi hijo Arrow. Nunca hubiera conocido a ninguno de ellos si no hubiera sido porque Prince vio mi potencial y me dio una oportunidad”, puntualizó Lassiter.