México: Quecho Muñoz consolida un sueño, “Niño Perdido” se convierte en libro

Niño Perdido es una obra llena de sensibilidad y mensajes positivos que el buen actor y escritor Quecho Muñoz montó hace más unos años, ahora ve plasmada toda esa magia en un libro, el cual ya se encuentra al alcance del público.

“Estoy muy emocionado, es un proyecto que empecé hace tres años hablando del libro de Niño Perdido, que es una obra de teatro que escribí hace más de siete años y lleva ya seis en temporada y que gracias a Dios le ha ido muy bien, la gente se queda siempre con un buen sabor de boca por el tema conmovedor que trata, el mismo que abraza a la gente y que me dejó sembrada la idea de escribir”, detalló Quecho, quien aprovechó el tiempo que le dio la pandemia para poner manos a la obra y darle rienda suelta a su creatividad, así se concretó este nuevo sueño.

“Con la pandemia llegó el tiempo perfecto para terminar el libro y seguir contado esta historia, pues la temporada que estábamos haciendo de la obra se canceló por la situación de salud que vivimos, había que encontrar una manera de transmitir este mensaje tan lindo; yo disfruto los streamings pero no es algo a lo que yo le apuesto por eso decidí irme por el camino largo y así llegamos a adaptar esta historia al libro”.

Fue salvado mental y emocionalmente por su libro

Luego de que se cancelaron los espectáculos presenciales, para Quecho hubo miedo, incertidumbre, casi una depresión y días tirados en el piso sin saber qué hacer ni para dónde ir; sin embargo, llegó esa luz a su vida, esa chispa de creatividad que le marcó el camino de la salvación, asegura.

“Este libro me salvó, tengo dos obras en cartelera, Niño Perdido y Doce Princesas en Pugna por más de 9 años ininterrumpidos y de pronto me quedo desempleado, llevo 15 años viviendo solo del teatro, deja tú la crisis económica, esa se solventó con ahorros y el apoyo de mis papás, pero la crisis existencial de estar encerrado fue algo muy fuerte, decir quién soy, que estoy haciendo de mi vida, estuve tirado en el suelo llorando y el libro me salvo, finalmente uno de los mensajes es salvarse a uno mismo, encontrarnos con nuestro niño interior pues él sabe de nuestros sueño, debemos confiar en él y permitir que nos rescate”, detalló, además de hacer énfasis en la necesidad de compartir este mensaje con el público.

En medio de esta pandemia, de momentos de crisis, lo más importante es llenar nuestro mundo de color, de aprender y confiar en los milagros, son los mensajes que el protagonista y creador de este proyecto quiere dejar en cada una de las personas que se acerquen a esta bella obra que es Niño Perdido, la cual se encuentra de manera física en las redes de Quecho (www.pedazodequecho.com) o a través de la plataforma digital de Amazon.

En cada página hace homenaje a los personajes de Niño Perdido

“Escribir este libro fue evocar a mis compañeros de escena todo el tiempo, su construcción de personajes, sus direcciones actorales, las notas, fue un momento de poner en palabras cada aprendizaje, con seis años viviendo esta obra tuve momento para rendirles tributo a todos esos increíbles personajes. Una parte del proceso fue de mucho miedo porque me enfrentaba a un lenguaje nuevo, empecé a tomar cursos, encontré mi estilo y fue de mucho goce. Extendí el universo de la obra, la historia es la misma, pero ahora más detallada, describo los entornos, pude explorar algo que en la obra en vivo no es posible por muchas situaciones”, puntualizó.