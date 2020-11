México: Xolo y Cerbero abandonan ¿Quién es la máscara?

Cancún.-

Una nueva y divertida emisión de ¿Quién es la máscara? se vivió este domingo, en el que dos personajes quedaron fuera de la competencia, por lo tanto se descubrió el rostro de las dos personalidades que daban vida a Xolo y Cerbero.

La primera presentación de una nueva ronda de personajes estuvo a cargo de Xolo quien cantó Welcome to the Jungle de Guns and Roses, Oso Polar y Unicornio, quien presentó el tema Rolling in the Deep de Adele y fue salvado por el panel de investigadores, que en esta emisión tuvo como invitada a la bella Itati Cantioral. Xolo y Oso Polar se enfrentaron en un duelo y fue Xolo quien tuvo que revelar su identidad.

Los investigadores pensaron que detrás del apantallante personaje de Xolo estaba Faisy, José Ron, Pedro Fernández o Mane de la Parra, pero quedaron sorprendidos al ver el rostro de Arath de la Torre, luego del ya clásico “Fuera máscara”, “Fuera máscara” .

Se llevó a cabo la segunda presentación de personajes que incluyó a Jalapeño, Cerbero y Disco Ball, este último salvado por los investigadores, por lo que Cerbero y Jalapeño se enfrentaron al duelo Máscara vs Máscara con el tema “Vuela más alto”, quedando en la competencia el rojito Jalapeño.

Posteriormente Las apuestas por parte de los investigadores no se hicieron esperar y fueron nombres como Toño de Valdéz, Chumel Torres, Kikín Fonseca y hasta el Perro Bermúdez las supuestas personalidades detrás de la máscara de estos personajes; sin embargo, los fans del querido Escorpión Dorado sabían from un principio que era él detrás de la máscara de Cerbero, quien tuvo que revelar su identidad.

El también actor de doblaje detrás de la máscara de Cerbero y de la de Escorpión Dorado es Alex Montiel, estrella de las redes sociales con más de 12 millones de seguidores, quien como su irreverente personaje ofreció un en vivo en su Instagram recibiendo porras y muestras de apoyo por parte de sus fans.

Dentro de la transmisión apareció que él fue quien eligió su personaje y las canciones que interpretó durante la pasada emisión, además aseguró que en un par de programas será parte del panel de investigadores.