México: Los Rabanes le cantan a la vacuna

Será este 15 de enero que la agrupación panameña Los Rabanes muestre al público su más reciente lanzamiento La Vacuna, tema dedicado a lo que sigue del Covid 19, además estrenan "Como te deseo", tema de Maná que interpretarán acompañados de Wendy Sulca y el Vampito, así lo anunciaron en una divertida rueda de prensa.

El grupo de rock más importante de Panamá, Los Rabanes vienen con todo este inicio de año. Luego de haber lanzado con todo éxito los primeros días de enero la canción “Señorita a mi me gusta su cumbia Style”, una atrevida versión en cumbia del clásico mundial precisamente de los Rabanes, la lista de sorpresas se van sumando una a una.

Los Rabanes están importando al mundo en estos momentos el tema "La Vacuna", una adaptación del merengue clásico "Las Locas" de Los Hermanos Rosario de República Dominicana, una letra jocosa que muestra la coyuntura actual y que estará disponible a partir del 15 de Enero.

“Definitivamente la gran expectativa al cerrar el 2020 era una posible vacuna que alivianara las condiciones del covid-19, un tema global, controversial, con gente a favor, en contra, con teorías conspirativas pero al final, un tema tendencia. Nosotros siempre hemos tratado de llevar música con ritmo, ahora lanzamos un tema con mensaje rítmico, usamos la base de merengue de los Hermanos Rosario y se le hizo una adaptación, todos los nombres que se mencionan son de mis primas y conocidas”, refirió Emilio Regueira líder, vocalista y fundador de la banda.

“Los latinos quieren esperanza, ver qué va a pasar con la vacunación, el video está lleno de memes y situaciones de internet que hemos visto durante la pandemia. La primera entrega del 2021 es La Vacuna con todo cariño para ustedes”.

Este es un tema que será parte del disco que lanzará la banda junto a su sello discográfico Rockass On Line Music a fines del mes de Mayo 2021, llamado “Pandemia Records” donde cuentan con varios invitados como Beto Cuevas, Los Pericos, Los Caligaris, Afrodisíaco, Os Almirantes, La Mosca, Azul Azul, Wendy Sulca entre otros.

Además, Rabanes estrenará el próximo 29 de enero un tema que fue éxito en voz del grupo Maná, “Cómo te deseo”, parte del disco ¿Dónde jugarán los niños?, que incluye las voces de Wendy Sulca y César López “Vampiro”, ex integrante de Maná y Jaguares, quien desde Los Ángeles habló acerca de este cover.

“Esta fusión que se está dando el día de hoy es para mi todo un deleite. Desde que me invitaron me dio mucho gusto, aquí hay un ingrediente más fuerte que la música que es la amista, me encanta interactuar con otros músicos, te llevan a otros horizontes y estoy feliz de estar con Rabanes y Wendy Sulca, esperemos que ahora sí, después de la vacuna podamos tocar “Cómo te deseo” en muchos lugares”.

Con esto además, Rockass On Line Music LLC se apunta un nuevo hit en su abultada trayectoria al lograr el mejor disco de colaboraciones en mucho tiempo gracias a sus esfuerzos conectando amigos que están decididos a infundir esperanza en tiempos de pandemia.

Las sorpresas no paran ahí, pues el 12 de Febrero del 2021 verá la luz el sencillo “La Bomba”, un hit mundial de Azul Azul, que harán junto a su autor Fabio Zambrana en una nueva versión. En Marzo será lanzado “Rabanes 25”, un disco grabado durante la pandemia 2020, con el cual Rabanes celebra sus 25 años de trayectoria invitando a amigos como Beto Cuevas, Los Pericos, Azul Azul y muchos más a compartir créditos en esta obra monumental.