Raquel Sofía y Paty Cantú unen su voz en un canto para las mujeres

Cancún.- La cantante y compositora puertorriqueña Raquel Sofía vuelve a la carga con una extraordinaria colaboración de la mano de la cantautora mexicana Paty Cantú, un tema lleno de intensidad en el que destaca su entrega y talento vocal.

“Apagar se trata de ser una mujer apasionada, de amar y de vivir intensamente, la escribí cuando un novio me decía que era demasiado intensa. Y la verdad todo lo que he logrado en mi vida y todo lo que he hecho es por ser así y la manera en que soy y quien soy, es intensa, es parte de mí. El mensaje de la canción no es más que el de ser entregada y apasionada en todo lo que hagas, eso está bien, todos nacimos para estallar”, comenta Raquel al describir la canción.

Raquel Sofía se siente muy afortunada y honrada de grabar esta canción con Paty Cantú, quien además es co-productora del tema. “Paty es una mujer muy talentosa con una larga trayectoria de grandes éxitos. La colaboración surgió de una forma súper natural, Paty escuchó la canción y se identificó tanto que quiso cantarla a dueto y no solo eso, sino también producirla”.

La canción está escrita y musicalizada por Raquel Sofía y va de la mano de grandes talentos, co-producida por Stefano Vieni, quien ha trabajado con artistas como Carlos Rivera, Reik, Armando Manzanero y la misma Paty Cantú, mezclada por Alex Ponce y masterizada por Dave Donelly con instrumentación.

El video fue realizado por Fernanda “Fer” Casillas, demostrando cada vez más la presencia de mujeres en las producciones de esta industria, la cual logra capturar en esencia la entrega y pasión de cada una a la hora de cantar.

Este sencillo está disponible en todas las plataformas digitales y el video musical se puede disfrutar en YouTube.