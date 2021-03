La cancunense Regina Carregha pone en alto el nombre de México en el extranjero

Cancún vio nacer y crecer a una actriz, que ahora ha consolidado su carrera en el extranjero enalteciendo su cultura y buscando un cambio. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde su en Nueva York, Regina comparte cómo ha cumplido cada uno de sus sueños a pesar de su color de piel, sus residencia curvas y la cultura machista de México, reflexión que pudo plasmar en una carta que se ha vuelto viral y ha sido adoptada por miles de mujeres en el mundo.

“Cuando volví a Cancún por la pandemia, empecé a hacer una retrospección de las situaciones que he sentido en mi vida, el color de mi piel siempre fue causa de bullying en la escuela, por ser gritona, apasionada, me sentí muy frustrada y escribí un poema en inglés y en español que se llama Carta a toda mujer ”, compartió Regina, quien dejó que fluyeran sus ideas, las convirtió en palabras que salían del corazón.

“Frustración, enojo, esperanza, luchando por mi niña interior que no supo defenderse, por la cultura machista de México, por cómo crecí en una sociedad que me juzgó por mi color de piel, por ser mujer y teniendo curvas, las cuales amo ahora , se hizo viral, muchas personas se sintieron identificadas, sentí un abrazo cibernético bien grande y dije, necesito usar mi actuación, mis herramientas y mi plataforma y mi formación para usar mi voz, representar a los que no tienen voz, inspirar y ayudar a que suceda un cambio en la sociedad a través del arte ”, detalló con una intención firme de hacerse notar y de seguir creciendo en el mundo artístico.

“La industria de Hollywood nos pinta de un estereotipo, lo que quiero lograr es ayudar a que nuestras historias latinas, sean contadas como se deben no es la misma experiencia de una persona de Colombia que de Argentina, que del sur o del norte de México , somos 32 países de Latinoamérica, quisiera ser parte de este movimiento que lideran Eva Longoria, Gina Rodríguez, Ana de la Reguera, Karla Souza, representar a la cultura latina pero de un país en específico, la cultura, las historias, los acentos de cada uno, a través de mi arte, en poemas, en teatro o televisión unirme a este movimiento para cambiar esa narrativa que hay en la industria ”.

¿Quién es Regina Carregha?

Regina Carregha nació en la Ciudad de México en junio de 1996, a los tres años llegó a vivir a Cancún y fue aquí donde encontró su vocación.

“Siempre estuve muy inclinada hacia el teatro, la cantada y la bailada, de pronto, mi tío que es actor les recomendó a mis papás que me metieran a clases de actuación o algo porque me la pasaba brinque y brinque, así que a los ocho años, luego de estar en una compañía de teatro chiquitita en Plaza Arte, hice mi debut actoral como basura número tres y yo estaba fascinada y dije de aquí soy, el escenario es mi lugar feliz, aquí es donde me siento más yo ”, así fue como Regina comenzó a hilvanar el camino para cumplir sus sueños como actriz.

Años más tarde entró en una compañía más grande, donde participó en obras como Shreck, Personal y otras más que se presentó en el Teatro de Cancún, a la par de que se prepara académicamente, se formaba una gran actriz.

“Luego de graduarme de prepa me vine a vivir a Estados Unidos, estuve dos años en Santa Fé Nuevo México estudiando teatro musical, ahí fui parte de grandes puestas en escena como Heathers the musical y ahí fue la primera vez que me di cuenta del choque cultural; yo crecí toda mi vida en México, hablando español, vengo a Estados Unidos a estudiar actuación y sentí la diferencia cultural muy grande, empecé a escuchar que no eran aceptadas de mi cultura, las palabras de odio de Trump, conocí a personas que pensaban igual que él, nunca había pasado por eso, sentí frustración pero muy orgullosa de ser mexicana, de ser de un país tan vivo, tan cultural, hermoso y lleno de pasión ”, recuerda Regina.

Dos años después cumplió su primer sueño, vivir en Nueva York, donde comenzó estudios en el conservatorio Stella Adler, donde fue la única representante de toda latino américa en su generación, sintiéndose una vez más con la convicción de poner en alto su bandera mexicana.

Consolidando paso a paso su carrera como actriz en diversos montajes, decidió montar, junto con su hermana, su propia compañía productora, con la que realizó su primer cortometraje.

“Acabamos de terminar un cortometraje que escribió nuestro padre Jorge Carregha, nos metimos como productoras, como actrices y fue una experiencia muy enriquecedora. Hace un mes escribí también una obra de teatro junto con mi amiga Mouna Soualem, en la que hablamos de nuestra amistad, la inscribimos en el The Fun Fast Feb Festival y de 120 obras, la nuestra quedo seleccionada y al final quedó ganadora como la mejor producción y recibí el premio como mejor actriz, gracias a la votación del público, me envié muy honrada y estoy muy agradecida por eso ”, expresó Regina, quien al momento continúa sumando éxitos y trabaja por cumplir sus metas.