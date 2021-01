Tocar fondo en las drogas y el alcohol, un gran reto para Regina Pavón en Monarca

Cancún.- Una serie que ha causado conmoción en la audiencia es Monarca, producción de los hermanos Billy y Fernando Rovzar que se ha posicionado en el número uno de vistas en Netflix y en la que participa Regina Pavón dando vida a Lourdes Carranza, un personaje que ha representado todo un reto y ha marcado un antes y un después en la carrera de la actriz, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Lu Carranza como le llaman es una chica rehabilitada de sus adicciones que en esta segunda temporada recae y vive un gran infierno, todo un reto actoral para Regina, quien agradece el giro que ha tomado en la historia su personaje.

“Estoy muy contenta con esta segunda temporada, en general creo que es bastante fuerte y supera por mucho a la primera hablando de fotografía, de maquillaje, de diseño de vestuario, en historia me parece brutal, hablando desde mi personaje en especial, muy interesante en las cosas que me tocó abordar”, puntualizó Regina acerca de Lourdes Carranza, aseguró que con la velocidad de los proyectos de ahora es difícil llegar a conocer a fondo a un personaje, sin embargo, Monarca II lo logró.

“En esta ocasión me dieron la oportunidad de mostrar todas las facetas de Lourdes y eso me dio para hacer un personaje más complejo, tanto que parecían cuatro personajes diferentes. Fue todo un reto actoral, la construcción del personaje, era un personaje que ya estaba rehabilitado y a pesar de estar ella limpia seguía con esta ansiedad que tienen los adictos, lo único que la mantenía sobria era el hacerse creer que la gente la necesitaba y cuando se da cuenta que no es así, recae en las drogas otra vez porque no tiene razón de seguir viviendo, está en un estado tan profundo que ya no ve la luz y no sabe cómo salir”, detalló Regina, quien al ver la serie como espectadora, descubrió un poco más de su personaje.

“Cuando vi la serie odié a Regina, sentí esa conexión de cómo el público se conectó con Lourdes cuando tiene la sobredosis y va a rehabilitación y por primera vez dice lo que siente, es la primera vez que vemos quien es Lourdes de verdad, en la primera temporada vimos lo que todos querían, sostenía estructuras que ya estaban rotas”.

Monarca es un parteaguas en su carrera

“Como actriz había tenido mucha suerte en interpretar muchos personajes en mi carrera, pero después de No manches Frida sentí como que quisieron encasillarme en la chavita, el relajo y en comedia, si haces comedia romántica en el cine no eres buena actriz, con Monarca logré todo lo contrario, es un antes y un después en mi carrera, es un proyecto en el que he aprendido muchísimo, después de conocer a Juan Manuel Bernal y haber estado en escena con él, los consejos que me dio y tener su sabiduría es una experiencia muy linda, hacer al personaje de Lu ha sido uno de los retos más grandes en mi carrera y claro que aquí he cumplido muchos de mis sueños”, expresó Regina, quien agradeció que Monarca haya llegado a su vida.

“Definitivamente Monarca llega cuando tengo cierta madurez, los tiempos de la vida son perfectos, la vida te pone con la gente correcta y en el proyecto correcto cuando estás listo. Las cosas no llegan en bandeja de plata, si no trabajas nunca llegan, es algo que he aprendido de la vida. Trabajar con Fernando y Billy es maravilloso, son creativos, profesionales y nos dan la confianza de que todos los personajes son importantes, poder aportar y trabajar así es lo mejor”, concluyó agradecida la joven y talentosa actriz.

Para este 2021 refirió Regina que vienen varios proyectos, entre esos, escribir su primer guion cinematográfico.

“Estoy escribiendo mi primer guion, hice una participación especial en una película que se llama 25 kilómetros que dirige Pitipol Ibarra, el mismo director de Oscuro Deseo, la pasé súper bien, viene la segunda también de esta serie que a la gente le gustó mucho y otra peli que aún no puedo revelar, pero ya les estaré contando”, finalizó.