El mundo vivirá un show mágico e irrepetible, asegura Ricardo Arjona

Cancún.- El cantante guatemalteco ofrecerá este fin de semana, el que asegura será el concierto más emocionante que ha hecho en toda carrera, ya que, rodeado de más de 5 mil velas, sin luz artificial, 30 músicos en vivo y un invitado especial, intentará trasladar a la pantalla la magia de su país natal desde las ruinas Capuchinas de Antigua Guatemala.

Después de resistirse a realizar un streaming, Ricardo Arjona decidió hacer algo especial, tan especial que no sabe a ciencia cierta cómo llamarlo…

“Hacer un Live Streaming ya tiene nombre, ya se dijo que es un Live Streaming, lo que nosotros vamos a hacer, es un asunto que todavía no tiene nombre, esto no debe sonar arrogante ni mucho menos, es que salirse del formato es la parte más importante de la emoción… este, es el formato pequeñito para este tipo de situación”, dijo.

Screenshot_20210406-143511_Video Player

El guatemalteco aseguró que hasta el momento no logra aguantar un show en televisión, que solo uno de los que ha visto le ha dejado una buena experiencia, es por eso que dedicó todo el tiempo y energía en planificar bien lo que será el concierto Hecho a la Antigua, con el que empezó con un equipo de seis personas y terminaron viajando 40, así lo compartió en entrevista el gran compositor.

Hace poco Ricardo Arjona compartió los momentos del ensayo, para comprobar que las más de 5 mil velas aguantaran el show, pues de esta manera busca transportar la magia de su país natal a los televidentes, pues asegura esto no sucederá nunca más.

Screenshot_20210406-143726_Video Player

“Sí a mí me preguntan qué tiene este concierto que no tenga otro concierto de los que hice en mi vida, es muy fácil de responder; es que este concierto es el concierto que nunca voy a volver a hacer, o sea, yo nunca voy a volver a estar en una ruina histórica con 5 mil velas, sin luces artificiales y con 30 músicos cantando”, expresó, además relató que este será la antesala de lo que viene a futuro.

Screenshot_20210406-143647_Video Player

“Yo suelo encerrarme un mes para preparar una gira y un concierto, he hablado un montón de veces de que ese mes de preparación es uno de los meses más terribles que paso, sufro, me entretiene mucho, me emociona mucho, pero lo sufro porque estoy demasiado intenso pero sé que ese mes vale la pena porque voy a estar dos años de gira, dando 130 conciertos… aquí padezco un poco lo mismo, solo que vamos a tener nada más un solo concierto, pero siento que, que vale la pena”.

Volviéndose loco con los preparativos, pero Arjona sabe que valdrá completamente la pena.

“Estoy muy nervioso porque en este tipo de cosas es todo incierto, tengo un equipo extraordinario pero es todo incierto ¿no? O sea, estamos 200 por ciento preparados pero hay esa dosis de incertidumbre que es tan interesante que te da esa cosquillita en la panza, que está ahí desde el proceso de cómo carajo escojo las canciones; así que aquí estoy volviéndome un poquito loco con esto pero yo sé que va a valer la pena, va a valer la pena.”