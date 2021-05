Montaner invita a una charla íntima con Dios en su nuevo disco Fe

Con una trayectoria de más de cuatro décadas y más de 20 álbumes de estudio en su haber, Ricardo Montaner se ha convertido en toda una institución en la industria musical que en este 2021 presenta el que podría ser uno de los discos más íntimos y personales de toda su carrea, para el compositor argentino, estas once canciones incluidas en su álbum Fe representan una conversación muy especial con el creador y una deuda espiritual que ha quedado saldada.

Abrigado con una sudadera negra con las letras de Fe en el pecho, Ricardo Montaner conversó con medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos Novedades de Quintana Roo para compartir la emoción y total gratitud a Dios del lanzamiento de su nuevo disco.

“Estoy muy contento de saludarlos y de compartir este álbum, recién salido del horno, hoy es un día muy especial en el que hay muchas emociones que se encuentran, en lo personal es un álbum que le debía no solo a Dios sino a tanta gente que en los últimos 28 años me ha pedido un álbum con contenido espiritual, me lo debía a mí también porque a lo largo de mi carrera no había hecho el espacio que merecía, quien es el hacedor de mi carrera, de mí mismo, y de todo lo amo, de lo que creo, siento y vivo… cómo es posible que hiciera canciones de amor para los seres humanos y no un álbum lleno de amor para quien creó a los seres humanos, de alguna manera estoy regresando a Dios tantas cosas maravillosas que me ha dado”, refirió Montaner, al borde de la lágrima al revelar que Camilo y Evaluna llegaron a Nueva York para acompañarlo en este lanzamiento.

Fe es un álbum conformado por 11 temas escritos desde el alma que cuenta con la colaboración de grandes invitados, especiales para Montaner como su familia en el tema Amén, con Juan Luis Guerra en el segundo sencillo Dios así lo quiso y la más especial de ellas, Eva Luna Montaner, quien canta La Gloria de Dios.

“Este es un álbum que tiene once tracks por primera vez en toda mi carrera tienen visuales, me da mucha alegría, no son videoclips pero se acercan mucho, tienen paisajes extraordinarios, intento que la gente se sienta complacida al verlos, quise brindarle a la gente la posibilidad de que en cada canción puedan meditar, orar y sentirse muy en contacto con el creador. Hay un track muy importante que es una versión de La Gloria de Dios que hice con la Filarmónica de Praga, tiene un arreglo hermosísimo y tengo de invitada especial a Eva Luna, ella es la única que canta en ese tema, me pareció algo muy pintoresco no aparecer yo, ella hizo algo que creyó le gustará mucho a Dios”.

“La fe es cerrar los ojos y dejarte llevar”

Montaner confesó que este disco, creado en pandemia viene cargado de reflexión y de sentimientos muy personales.

“Es un canto de esperanza, esta pandemia lo que nos ha enseñado es que nosotros no tenemos el control remoto de esta vida, lo tiene Dios, no podemos seguir transitando la vida con la bandera que diga -yo no creo-, hoy nos dimos cuenta que después de un año y medio que llevamos en este trance, que se hace interminable, gente que se va llenos, es un dolor interminable y sin lugar a duda el único que nos puede sacar de esto es Dios. Hacer este álbum era una necesidad personal pero acude a los corazones que tienen la misma necesidad pero no se han enterado”, puntualizó.

Chaperón de Belinda y Nodal, él eligió el anillo

Durante su participación como coach de La Voz Kids, Montaner vivió muy de cerca el inicio del romance entre Belinda y Christian Nodal, tanto que confesó que él mismo ayudó a elegir el anillo de compromiso.

“Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo, él lo pagó por completo pero yo le ayudé a elegirlo, yo fui testigo del inicio de esa historia de amor, ellos querían ocultar entre sus compañeros, pero el amor es muy difícil de ocultar, la situación en el panel era muy obvia y la verdad lo disfrutamos mucho”, expresó el intérprete de Tan Enamorados, quien además de amigo de la pareja les dio consejos de padre.

“Más de una ocasión tuvimos con Nodal esas charlas de padre a hijo, charlas que he tenido con mis hijos, con ese mismo tono y puedo decir que Belinda tiene al lado un muchacho con mucho sentimiento y con muchas ganas de que funcione, esos es muy importante, y Nodal tiene al lado una mujer que ha probado suerte en el amor y que no le ha ido demasiado bien… siempre he sido un poco de papá de Belinda y siento que Nodal se está llevando una princesa maravillosa, ojala se casen pronto y me inviten”, puntualizó feliz por la unión de estos jóvenes talentosos a los que considera como sus hijos putativos.