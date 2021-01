México: Ricardo Montaner y familia, más unidos y creativos tras la pandemia

Cancún.- Cien millones de reproducciones y el video más visto a nivel mundial es la carta de presentación del tema “Amén”, en el que cada uno de los miembros de la familia Montaner plasmaron su estilo, su fe y su amor por Dios.

En conferencia de prensa, los varones de la familia compartieron que tan creativos y unidos han sido los meses de pandemia, así como sus planes a futuro como familia y como primicia, Ricardo Montaner porque ya está listo su nuevo disco, el cual está dedicado al espíritu y ver la luz en el mes de marzo.

“Lo que suena hoy no es otra cosa que una consecuencia del pop que hacíamos cuando comenzamos en los 80´s, lo que llaman urbano es el pop evolucionado, los que encasillan la música es una torpeza, la música hay que dejarla que fluya. Con respecto al tema Amén, puedo decir que está muy claro de que Dios nos respalda cuando en dos semanas hemos llegado a 100 millones de vistas, el video al día siguiente que salió era el más visto del mundo, la canción es bonita, nosotros cantamos bastante afinaditos pero no es otra cosa más que Dios está obrando en el público y en nuestro propio corazón ”, refirió Ricardo Montaner, quien agradeció a la vida poder trabajar con toda la familia.

Por su parte Ricky Montaner se dijo orgulloso de trabajar con la persona a la que ha admirado desde que nació, su padre.

“Para cualquiera de nosotros no es fácil olvidar que somos hijos de Ricardo Montaner, hemos tenido la oportunidad en toda la vida de aprender con un maestro en casa y en este momento, tener un éxito junto a Ricardo Montaner es un logro inmenso en nuestra carrera porque yo soy fanático de la música de Montaner desde que nací, así que es un sueño hecho realidad tener una canción con mi ídolo ”, dijo.

Mau, el otro hijo de Montaner y que junto con Ricky forma uno de los duetos más exitosos del momento en la escena de música urbana, compartió que Amén es la traducción de su fe y su amor por.

“Amen es como una confirmación de muchas cosas que hemos sentido todos los que estamos aquí, personalmente, mi vida entera, desde que tengo 10 años, la he dedicado a servir a Jesucristo de mi propia forma, tengo muy claro lo que tengo que hacer con mi vida y con esta canción siento que se confirma que lo que he venido sembrando y lo que he estado preparándome ha valido la pena ”, refirió y de igual manera agradeció que esta canción respete la esencia musical de cada uno de los integrantes, sin perder el objetivo.

Montaner anuncia nuevo disco

Amén dio paso para que el legendario cantante Ricardo Montaner revela el nacimiento de un nuevo material discográfico que pretende ver la luz en marzo o abril.

“Amén es el primer sencillo de mi nuevo álbum que sale en marzo o abril y en este álbum hemos escrito por lo menos ocho canciones entre nosotros, seguimos colaborando entre todos y si me permiten hacer algo para sus álbumes también lo voy a hacer. Todos estamos involucrados en la composición, el álbum se va a llamar Amén, antes de eso lanzaré un segundo sencillo, un tema que canto a dúo y espero que la gente lo reciba con mucho cariño. Dentro de este disco habrá canciones de amor, es muy inspiracional, muy para meterte dentro de ti mismo y pensar, hay canciones de amor de pareja pero especialmente es un álbum dedicado al espíritu, donde lo espiritual es el ingrediente principal ”, confesó Montaner.

Luego de compartir anécdotas y sus impresiones de esta unión familiar y profesional, los varones Montaner (incluyendo a Camilo como parte de la familia), todos coincidieron en algo importante, la pandemia los unió más que nunca.

“La parte positiva de este confinamiento pasa por lo creativo, nosotros en lugar de entrar en depresión y de ponernos a comer y engordar, hemos decidido ser productivos en lo que hacemos que es escribir, Camilo hizo su álbum, Mauy y Ricky lo lanzaron hace un mes, yo trabajé en mi disco que ya terminé, Evaluna trabajo en su álbum y ya tiene listo un single que sale en febrero, la parte positiva es que al principio de la pandemia nos tocó vivir juntos en casa y logramos charlas larguísimas que fueron reveladoras, hacía tiempo que no tomábamos tiempo de hablar así de profundo, eso me queda como un buen legado de todos estos meses ”, puntualizó el intérprete de La Cima del Cielo.