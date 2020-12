México: Moquetazos, surf y rocanrol

Cancún.- Buscando nuevas maneras de entretenimiento y fomentando que la gente continúe cuidándose en confinamiento, Ocesa llevará a cabo un show on line irrepetible en el que combinara música y deporte.

Rock y Lucha será presentado este domingo 27 de diciembre a las 19:00 horas a través de la plataforma de Ticketmaster Live y contará con la participación de la mejor banda de surf del país: Lost Acapulco, quienes acompañarán a una de las 4 luchas con las grandes estrellas de la Triple A.

Se hará presente también el ska de Nana Pancha, mientras que el Chingadazo de Kung Fu y De nalgas, prenderán el escenario con su poderoso y energético punk.

Por otro lado, las estrellas del pancracio mundial exhibirán sus exorbitantes lances y llaves.

Octagoncito y La Parkita vs Psyco Clown y La Parkita Negra (lucha inicial). Lady Shani vs Hades (segunda lucha). Argenis vs Tito Santana vs Mocho Cota Jr. (lucha semifinal) y Octagón Jr. vs Texano Jr. (lucha estelar). El encargado de contar hasta tres en cada combate será el referee Piero El Internacional.

Todo está más que listo para terminar con el 2020 de dos a tres caídas sin límite de rock & roll con un show Irrepetible, lleno de adrenalina y música al por mayor como lo será Rock y Lucha Reloaded.