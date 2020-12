México: Rodrigo Mena abre su alma y corazón con “Invisible”

Cancún.- Plasmando una situación y toda su esencia, el cantante Rodrigo Mena, presenta su nuevo sencillo y el video oficial, el cual es su carta fuerte de presentación en este nuevo ciclo de su carrera. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el ex participante de La Voz México comparte los detalles de esta nueva etapa que disfruta al máximo.

“Ha sido un tiempo de encierro bastante largo pero me siento muy afortunado de tener un techo y de haber tenido un tiempo para compartir con mi familia y acercarnos más, en la parte de la música, sí, se pararon las tocadas en vivo y algunos proyectos, pero se ha convertido en un año de planeación, de pensar estrategias, de componer y plasmar varias ideas que tengo en la cabeza”, expresó Rodrigo, quien combina la música con la carrera de comunicación, de la cual cursa actualmente el noveno semestre.

El tiempo del confinamiento lo llevó a reflexionar hacia dónde quiere llegar, las metas a conseguir y ahora comienza a poner manos a la obra para concretar todos sus planes.

A principios de 2020 estrenó el tema La niña de mis sueños y tras la culminación de su contrato con La Voz, donde participó en el equipo de Christian Nodal, escribió una más que es el tema que ahora se encuentra promocionando.

“Este nuevo sencillo se llama Invisible, apenas se estrenó la canción y su video, es una canción triste, muy melancólica que escribí hace tres años pero no se había dado la oportunidad de poder cantarla en público. Habla de cómo, muchas veces estamos dispuestos a dar todo por una persona pero esa persona no lo ve o no lo siente del mismo modo que tú”, detalló Mena.

Invisible su carta de presentación en una nueva etapa

A pesar de que Rodrigo le escribe a las situaciones que ve a su alrededor y a la propia vida, Invisible es un tema basada en una experiencia propia con el que deja a la luz su sensibilidad, su esencia y hace catarsis del momento que alguna vez vivió, tratando de dejar un mensaje en el aire, valorar a las personas que tenemos en nuestra vida y estar al pendiente de todas las señales del destino, además de valorarse a uno mismo.

“Me gusta pensar que estoy viviendo una nueva etapa en mi música, mis primeras cuatro canciones reflejan experiencias tomadas de otras personas, una mezcla de géneros que me gusta pero con Invisible encontré mi esencia, el género que hago y lo que quiero transmitir, es una excelente carta de presentación para una nueva etapa musical”, puntualizó Rodrigo.

Su participación en La Voz, algo que siempre anheló

Desde que inició su carrera musical, Rodrigo Mena soñaba con ser parte de uno de esos grandes realities, veía videos de audiciones y buscaba pisar alguno de esos escenarios, fue cuatro años después que la vida le dio la oportunidad de brillar en La Voz México, donde fue parte del equipo Nodal.

“Siempre me imaginé subir a uno de esos escenarios, pero un año y medio después de haber comenzado con mi proyecto musical ahí estuve, valoro mucho que las oportunidades se me han presentado bastante rápido. Ahora se que el éxito se alcanza cuando el talento y la oportunidad se unen, para mi fue una gran experiencia haber estado en La Voz”.