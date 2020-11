México: Rodrigo Mora sorprendido por las declaraciones de Ivonne Montero: “Tengo la conciencia tranquila”

Cancún.-Luego de la serie de declaraciones que Ivonne Montero compartió en sus redes sociales y con Novedades Quintana Roo acerca de la mala experiencia que vivió al llegar a su casa en Cancún, Rodrigo Mora, el ex inquilino, da la cara y asegura en exclusiva a esta redacción que la actriz lo amenazó y no ha sido completamente honesta con la historia que ha contado. Con pruebas como mensajes que intercambió con Montero y fotos del inmueble, Rodrigo asegura tener la conciencia tranquila y está en toda la disposición de hablar con ella para arreglar la situación.

“Agradezco el espacio en tu medio, ya que Ivonne ha declarado en este y muchos medios más una serie de incongruencias acerca de lo que sucedió cuando estuve como su inquilino, en una campaña de desprestigio tremenda, el común denominador es que destruí una mesa y le dejé un adeudo de agua. Yo quiero que todo se arregle, que todo esté bien, siempre me dirigí a ella con mucho respeto”, expresó Rodrigo quien solo busca que la gente escuche ambas versiones y no lo juzgue mal.

En cantante, a quien conoció en el musical Capricho comparte fotos de los mensajes que intercambió con la actriz. (Cortesía)

“Soy una persona educada y consciente de las cosas, dice que le di malos tratos pero jamás, ella me insultaba, me dijo que era una mier… de persona, no entiendo dónde está la buena mujer que conocí, me sorprende la campaña que está haciendo en mi contra, hay muchas incongruencias en lo que dice, llevo varios días de acoso, de amenazas de su parte en las que me dice que si no le cubro lo del agua me iba a desprestigiar ante los medios de comunicación, yo no le debo nada, tengo los whatsapp en los que aparecen las cuentas claras y los pagos que le hice que ella me requirió”, expresó Rodrigo, quien está decepcionado por la actitud de Ivonne.

“Cuando iba a entregarle la casa, no tenía manera de verla y le dejé las llaves con el guardia de seguridad del fraccionamiento, eso le molestó tanto que me dijo -ahora me debes todas las rentas de la pandemia-, empezamos a hacer cuentas y el primer mes lo cubrí todo con el depósito, el segundo pagué el mantenimiento del condominio y la tercera renta se cubrió con la compra de un colchón y el comedor que dice que destruí”.

Mora compartió fotos de cómo entregó la casa de Cancún a su dueña Ivonne Montero. (Cortesía)

Al no ser una persona famosa como Ivonne Montero, Mora asegura que la gente le cree más a ella y solo pide que se escuche la historia de ambas partes antes de emitir un juicio en su contra.

“No quiero ni debo hablar feo de ella, la verdad es que no sé porque está actuando de esa manera, un día después de que salió mi nota, salió otra diciendo que el chofer le debía 5 mil pesos y se quiso propasar sexualmente con ella y ese mismo día dijo que la señora que le rentaba la academia acá en México también le debía dinero, todo el mundo le hace daño y para todos es la víctima, no sé porque dificultades esté pasando”, dijo de la Mora, quien se encuentra actualmente en la Ciudad de México trabajando.

“Gracias a Dios estoy trabajando y sigo haciendo mi música, no sé si alguien la esté mal influenciando para hacerle publicidad no sé, no quiero que se malinterpreten las cosas, teníamos una buena relación, nos conocimos en la obra Capricho y hasta dice que le dejaba botadas las clases en su academia cuando solo tenía una alumna y yo lo arreglaba con ella, lo que no se vale es que en sus videos sacó cosas personales que yo le contaba como amigos y hasta a mi mamá metió que no tiene nada que ver, como si fuéramos niños”, expresó.