Desde muy joven comenzó en la televisión; sin pensar que todas esas armas lo llevarían hoy a triunfar como director de su ópera prima a la que llamó Génesis, un éxito más en la carrera de Roger González, quien comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo, detalles de cómo ha sido este camino y los beneficios que le ha dado.

“Cuando se trabaja mucho y te rodeas de personas talentosas siempre hay buenos resultados y así fue con Génesis, hubo mucho trabajo por parte de todo el equipo, formado por la gente adecuada, talentosa y trabajadora, que le metimos mucho corazón al proyecto y ahora vemos los resultados, estamos en primer lugar de la plataforma de Cinépolis Klic, arriba de producciones de Hollywood con actores muy importantes, es algo que no perseguíamos pero la verdad nos ha sorprendido que por segunda semana consecutiva estemos en primer lugar”, refirió Roger, quien compartió como comenzó Génesis.

“A la hora de armar esto como productor, hice algo que yo ya veía en España, en el Reino Unido, en Canadá, de cómo creadores de contenido, una vez que logran millones de seguidores migran a otras plataformas para hacer cosas distintas, se metían a hacer series, películas y eso quise hacer en México, reunir un elenco que tuviera creadores de contenido importantes en nuestro país, pero también sólidos actores con trayectoria, esa es la clave del éxito de Génesis, el elenco nos ha permitido tener un alcance bastante amplio y un contenido bien cuidado, con actuaciones muy buenas y con secuencias que te dejan la piel de gallina, en medio de mensajes que queríamos transmitir como creadores y escritores de Génesis, están traspasando la pantalla y haciendo reflexión en la gente en torno a temas importantes”, dijo.

La historia de Génesis fue escrita por Roger junto con Miguel Jarillo, quienes por primera vez hicieron una ficción, que al final resultó con tintes de realidad, en la historia lograron plasmar los miedos, las inseguridades y la realidad que se vive actualmente debido a la pandemia.

“Siempre digo, no puedo estar mejor, van muchos años de mi vida que digo lo mismo, creo que he aprendido en mi vida a no tener expectativas, a no estar saltando entre el pasado y el futuro, vivo y experimento el presente al máximo, eso me ha ayudado muchísimo a evolucionar como ser humano, me siento bastante contento con lo que he logrado. La palabra equipo me ha ayudado a entender que una vez que te sientes pleno, compartirlo con tu equipo o con la gente que quieres te hace más feliz y te hace trascender”, compartió el chico que comenzó a los 11 años en el mundo de los espectáculos y luego de más de una década de logros no pierde el piso.

Prepara grandes sorpresas

“Estamos ya en la preproducción para el próximo año lanzar el segundo contenido original de Cinépolis Klic, hemos hecho una buena sinergia, nos han dado una proyección muy grande y eso es para mí grandioso, nunca imaginé que mi opera prima estaría en todos los cines de México, quiero seguir produciendo, tengo un área de oportunidad muy importante, se siente rico el no dominar algo al máximo, yo que soy muy perfeccionista en mi trabajo, donde me siento cómodo siento que es fácil brillar pero si salgo de mi zona de confort, esa incomodidad me hace sentir muy vivo porque puedo aprender y en cuanto a producción estoy en pañales, ahí hay una carrera paralela a mi carrera artística que quiero seguir explorando y seguir creciendo, me mantiene vivo”, concluyó el simpático Roger González, quien además reveló que le gustaría incursionar como empresario restaurantero en un proyecto al lado de su gran amigo El Chino.