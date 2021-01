México: La Dama de Negro corta rosca de reyes virtual

Cancún.- Rafael y Patricia Perrín, Odiseo Bichir, Antonio Calvo, Juan Carlos Colombo, Alejandro Tomassi, Benjamín Rivero y Ricardo Morell se juntaron en una reunión virtual para compartir anécdotas de los casi 27 años que tiene de historia la puesta en escena La Dama de Negro y además para no perder una de las más lindas tradiciones que es la rosca de reyes, la cual fue partida en esta ocasión, debido a la pandemia, de manera virtual.

Entre risas y algarabía, cada uno de los participantes eligió un pedazo de la rosca virtual, los cuales estaban numerados y debajo se escondían tres niñitos, promesa de la tamaliza para el próximo febrero, Día de la Candelaria. Una tradición que el elenco del montaje ha tenido desde hace varios años y que hoy a pesar de que fue simbólico y no se sintió el sabor de los higos y el azúcar, cada quien agradeció la unión y volver a verse aunque fuera a través de una pantalla.

Entre pedazo y pedazo de rosca, Odiseo Bichir y Rafael Perrín recordaron los comentarios que el público les ha hecho acerca de las supuestas apariciones de fantasmas, seres extraños y hasta un arcángel a espaldas de Alejandro Tomassi, esto en alguna de las presentaciones en vivo que La Dama de Negro ha tenido en el interior de la república a lo largo de estos 27 años.

“Agradezco a todos por acompañarnos en nuestra primer rosca virtual, creo que esto es algo histórico como muchas cosas que hemos hecho en la dama, estamos divertidos porque todos estamos enajenados de no hacer teatro desde hace mucho, da un gusto enorme ver a la gente que uno quiere, a ver amigos tan queridos y tan respetados como ustedes, siempre pega la nostalgia y la ausencia” , refirió Rafael Perrín, productor y actor de la obra, quien lamentó que por primera vez en más de 17 años, el 1ro de enero no haya habido función de La Dama de Negro.

“Era una tradición que empezábamos dando función el 1ro de enero, fue muy duro para mi el domingo a las 6 de la tarde estar en casa, fue terrible saber que no íbamos a dar función de la dama, me afectó y me conmovió mucho, no tanto por el hecho de dar función si no por el hecho de convivir con ustedes que son seres humanos extraordinarios, La Dama de Negro puede presumir que tiene a los mejores actores pero también a las mejores personas, todos son entrañables” , puntualizó.