La cantante, abogada y ex Miss Universo nacida en Haití busca dejar huella en la industria musical con letras fuertes y ritmos que denotan su esencia y su cultura. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la también filántropa comparte un poco de quien es ella y los detalles de su más reciente lanzamiento "Quiere comerme"

“Soy haitiana, crecí en la República Dominicana, soy abogada de profesión, tengo una maestría en derecho de negocio y litigio internacional, ejercí el derecho por tres años hasta que me enteré del certamen de Miss Universo, estar ahí era un sueño que tenía desde antes y en 2010 decidí entrar al concurso y gané, participé en el Miss Universo que se celebró ese año en Las Vegas y puedo decir que para mí fue un cambio de vida extremo, ya que de ahí comencé a hacer cine, televisión, radio y me adentré al mundo del entretenimiento por completo ”, nos platica la bella Sarodj, quien se mudó a Los Ángeles, donde descubrió su pasión por la música, así fue que comenzó a prepararse para triunfar.

“Me di cuenta que crecía una llama en mi con la música, a finales del 2019 decidí lanzarme con mi primer sencillo llamado No me dejes sola, después llegó la pandemia, ha sido un proceso complicado que me frustró como artista porque no podía trabajar, poco a poco compré instrumentos para trabajar desde casa y así nació “Cómo me muevo”, “Bla bla bla” y “Mi guerrera”, una balada que escribí para mi madre, una canción donde dejo expuesta la piel y el alma porque aunque no la tengo en vida ella es mi todo y vivo en base a su memoria ”.

Este 2021, Sarodj arrancó con el pie derecho con el tema Una noche al lado de Kiko el Crazy, la cual se colocó en los primeros lugares de popularidad, al igual que “Only Fans”, todo un éxito en las plataformas.

Actualmente promociona el tema “Quiere comerme”, una deliciosa fusión de ritmos que enaltecen su cultura y sus raíces.

“Aquí canto en criol que es mi idioma natal, fusiono ritmos caribeños con lo urbano para dar un color y un sonido diferente a la música”.

Además de talentosa y bella, es una mujer altruista

Comprometida desde pequeña con la sociedad, Sarodj creó su propia fundación a la que llamó a Sarodj For a Purpose y con la que se encarga de ayudar a pequeñitos sin hogar de Haiti y República Dominicana.

“Desde muy pequeña siento mucho el dolor ajeno, en la universidad colaboré con diferentes fundaciones, cuando me volví Miss Haití y tenía popularidad como figura pública, decidí usar eso a favor y formé mi fundación. Los niños son mi pasión, sé que mi propósito en la vida es impactar sus vidas de manera positiva y trabajo día con día en eso ”, puntualizó Sarodj, quien asegura que a través de su música busca ayudar en el estado de ánimo del público, lanzando mensajes positivos, llenos de fuerza y ​​esperanza.