Cancún.- La bella actriz Scarlet Gruber culminó grabaciones de la telenovela Quererlo Todo y se ligó a otro interesante proyecto que está por salir al aire, Si nos dejan, la nueva versión de Mirada de Mujer en donde da vida a la periodista Julieta Lugo.

“Es un gran regalo a nivel profesional y personal, la verdad es que lo aprecio y lo valoro, estoy agradecida de poder ligarme a otro proyecto de una semana a otra, es un reto poder quitarme el personaje de Sandy para ponerme el de Julieta, ha sido un reto actoral padre que me emociona, es lo que sueño, seguir pisando fuerte en México que es un país que me ha dado muchas oportunidades, por ahora no paro, cuando esté grande quisiera retirarme y volverme una terapeuta, empecé la carrera de psicología que me gustaría terminar y ejercer cuando esto de la actuación termine, aunque no creo que sea pronto”, reflexionó Scarlet, quien nos habló en exclusiva de sus dos proyectos.

“Estoy súper feliz, ya terminamos grabaciones pero seguimos al aire y nos ha ido muy bien tanto en México como en Estados Unidos. Sandy Cabrera es un personaje que me encantó interpretar, una villana, víctima de las circunstancias que pasaban en la novela, llegó a mi vida hace un año, al principio de la pandemia, cuando me llamó el productor Ignacio Sada, a quien quiero muchísimo porque me abrió las puertas en México con la telenovela Sin tu mirada, hice casting por zoom y me informaron que haría a esta mujer, que se convirtió en villana por las circunstancias de su historia”, expresó Scarlet, quien entendió y aprendió mucho de su personaje, con el que quedó encantada y satisfecha de darle vida.

Además de su personaje, la actriz agradece el regreso de los melodramas clásicos a la televisión mexicana.

“Algo muy bonito de esta historia es que regresamos al campo, a los caballos, al romance, al melodrama clásico que hace que nos escapemos de nuestra realidad, al menos una hora, y más en esta época de pandemia, de incertidumbre, aquí vemos una historia romántica y bonita”.

En esta telenovela Scarlet compartió escena con grandes actores como Olivia Bucio, Claudia Troyo y más con los que ha continuado una bella amistad, aseguró.

Se liga de un proyecto a otro

“En este momento me encuentro grabando Si nos dejan, del productor Carlos Bardasano, basada en la telenovela de Mirada de Mujer, claro que con sus cambios y adaptaciones, yo interpreto a Julieta Lugo, una periodista que viene a causar un poco de conflicto en la historia porque es amante de Alexis Ayala, que fue mi papá en Quererlo Todo, ha sido un cambio abrupto pero muy padre a nivel profesional, es un gran reto, antes le decía hola pa y ahora lo tengo que besuquear”, relata la simpática actriz, quien está encantada de humanizar al personaje de Julieta en esta nueva aventura.

“Julieta tiene dos mundos muy marcados, el profesional donde es una mujer inteligente, culta, muy preparada que se enfoca en crecer en su carrera, pero tiene su mundo en casa donde está sola, con muchas carencias emocionales y es vulnerable ante sus amistades cercanas, vemos dos polaridades de una persona que la hace una mujer real”.

Su meta, el extranjero

“En México me gustaría hacer cine, teatro, seguir creciendo mi carrera aquí y luego dar el salto al mercado americano, el cual quiero conquistar, crecí en Miami, tengo el inglés perfecto porque me mudé allá desde pequeña, tengo muchas metas y sueños por allá”, concluyó la bella Scarlet.