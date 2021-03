México: Scarleth, agradecida con las sorpresas de la vida

Cancún.- Por coincidencias de la vida y sin imaginarlo, un momento cambió la vida de Scarleth, de un día a otro se convirtió en una estrella que nacía en la escena musical, hoy estrena su primer sencillo “Tu tonta más” con el que presenta al mundo su proyecto musical y busca conquistar sus corazones con letras que llevan la esencia y un lindo mensaje por parte de la cantante. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, cómo inició esta aventura.

Resulta que un día, nos cuenta Scarleth que acompañando a uno de sus amigos, visitó la productora Ecoz Productions, pero justo ese mismo día el compositor Víctor del Ángel entregó a los productores la letra de la canción “Tu tonta más”, de pronto, ellos miraron a la bella cantante y fue ahí donde comenzó la magia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • SCARLETH HERNÁNDEZ • (@scarlethhdez)

“Me preguntaron qué hacía yo, les dije que era cantante y estaba solo acompañando a alguien, imaginaron que era del género urbano o algo y me pidieron que hiciera una prueba, se sorprendieron mucho cuando canté música regional y en ese momento me ofrecieron la canción, la cual escuché y me encantó, me identifiqué mucho con una relación que tuve en el pasado, estaba muy chica, tenía 14 años y pues me gustó y acepté”, compartió la joven originaria de León Guanajuato.

Hoy “Tu tonta más”, representa el inicio de una fructífera carrera para Scarleth, quien decidió no perder su esencia y conservar su estilo propio en cuanto a imagen, algo que seguro cautivará a sus seguidores.

“Tu tonta más fue mi lanzamiento como artista, estoy muy contenta porque vienen muchos planes, quiero seguir dándole a la música, mostrar lo que soy y en cada una de las canciones dar un mensaje positivo”, expresó Scarleth, quien fue juzgada por su apariencia y quiere ser el ejemplo de su mensaje.

“Que te atrevas a ser tú mismo, que hagas cosas nuevas, estamos en este mundo para romper reglas, no debemos aparentar algo que no somos, como yo, por vestirme así pensaban que cantaría urbano y no, pero sí puedo hacer otras cosas a mi manera”, refirió, la cantante quien sigue preparando sencillos que formarán parte de su primer disco.

“Mi primer disco espero que salga el próximo año o tal vez un poco antes, ya que haya sacado algunos sencillos que tengo en planes, unos de mi autoría, otros de propuestas que he recibido pero eso sí, no quiero parar, así que seguiré sorprendiendo al público con más géneros, con nuevas ideas de vestuario, quiero dar lo mejor de mí para ustedes”, concluyó.