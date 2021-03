Música latina, orquesta y bohemia en las redes del ICA

Como cada semana una interesante serie de presentaciones son presentadas de manera virtual a través de las redes sociales del Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún, esto con el fin de reforzar el confinamiento y llevar a los hogares del público el talento de los cancunenses.

La noche de hoy a las 8:00 hora Cancún, el conductor Valentín Franco tendrá una amena charla con el escritor y promotor cultural Daniel Cabrera bajo el marco de los Martes de Bellas Artes, entrevista que se transmitirá en Facebook Live, YouTube Live y Periscope.

Mañana, miércoles 3 de marzo, el dueto Clave y Son forma parte de Nostalgia en Cancún, donde Francisco Pozo y Narciso IV Padilla pondrán a bailar al público con ritmos de música latina, la transmisión podrá ser vista a través de Facebook Live, YouTube Live y Periscope.

El jueves 4, la Bohemia en Cancún tendrá como invitado especial al artista cordobés Mauro Bornancini, cantante y compositor que presentará temas de su álbum titulado Momentos con los que busca conquistar el corazón del público mexicano, gracias a su carisma e interpretación. Esta presentación será transmitida por medio de YouTube Live y Twitter a las 8 de la noche, hora local.

La Orquesta de Cámara de Cancún hará su aparición el sábado 6 con un repertorio de música pop, bajo la dirección del maestro Mario Monroy. El repertorio busca acercar a las nuevas generaciones a la música clásica, ya que incluye temas como Perfect de Ed Sheeran, When we were Young de Adele, Poker Face de Lady Gaga, Get Lucky de Daft Punk, así como otros clásicos de Queen, Michael Jackson y Elton John, entre otras interesantes propuestas que podrán verse por YouTube live y Twitter en @somosculturacun.

Por otra parte, cabe mencionar continúan los talleres virtuales que son completamente gratuitos y que comenzaron oficialmente el lunes 1ro de marzo.