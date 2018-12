Ocupa Q. Roo el sexto lugar en contagios de VIH

Iván Cadena/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), Quintana Roo ocupa el sexto lugar en índices de contagio de VIH, con una tasa de 271 casos por cada 100 mil habitantes, por debajo de Distrito Federal (414.7), Yucatán (294.5), Veracruz (280.1), Baja California (272.2) y Campeche (271.7).

Roberto Guzmán Rodríguez, director de la organización Red Positiva, aseguró que son las mujeres quintanarroenses quienes más alta tasa de contagio representan, con 246 casos contra 44 de hombres de enero a la fecha.

Agregó que una de las principales causas, independientemente de la población flotante que se vive en el estado, es la llegada de migrantes guatemaltecos en donde de acuerdo con ONU-Sida, hay una población de 34 mil 810 casos, de los cuales, mil 108 se han detectado de enero a septiembre de este año.

“Durante años no ha sido atendida la migración por el sur, no se ha entendido que Guatemala tiene una tasa altísima de incidencia y están llegando últimamente de una manera muy sencilla, y no es que se deban implementar medidas más altas, sino implementar más medidas de prevención”, dijo el director de Red Positiva.

Para Guzmán Rodríguez, las políticas públicas implementadas actualmente en materia de prevención son escasas, sobre en todo en las zonas de más auge turístico como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en donde se concentra el mayor número de visitantes extranjeros.