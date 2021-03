México: Sol Pereyra enaltece a la mujer y lanza tema junto a Los Caligaris

Cancún.- La música instrumentista, cantante y compositora de origen argentino, pero mexicana por decisión, Sol Pereyra fue firme al afirmar que, hoy día, el papel que la mujer juega dentro de la sociedad y las artes, incluida la música, es fundamental para generar nuevos sistemas de pensamiento, esto durante el estreno de la nueva versión de su canción “Nadie te preguntó”.

“Tanto en la música, como en el resto de las áreas, se están dando nuevas formas de construir ante lo caducado, gracias a la presencia de las mujeres. Hemos dado un ejemplo de valentía en romper esquemas y generar nuevos proyectos”.

Lo anterior fue comentado por Sol Pereyra al momento de dar a conocer su nueva propuesta musical que cuenta con la participación en conjunto con Los Caligaris, dando como resultado una poderosa interpretación, producida por Moska Lorenzo de Los auténticos decadentes.

“Esta canción la estrené en su formato original en 2014. Por fortuna se viralizó y en todo momento la gente me pedía lanzar una nueva versión, lo cual no pude hacer en su momento, por diversas cuestiones de trabajo, hasta ahora que la canción ha adquirido vida propia. Me di cuenta que sería interesante invitar a alguien a cantarla conmigo, pensando de inmediato en Los Caligaris, con quienes me siento muy identificada por varias cuestiones, entre ellas nuestro gusto por la música y que somos originarios de la misma provincia argentina, Córdoba; y que tenemos afinidades por el ska, el rock y los ritmos latinoamericanos, los cuales fusionamos para hacer esta versión”, precisó.

El resultado de esta colaboración es una canción que, desde sus primeros acordes, de inmediato invita a quien la escucha a bailar, pues las voces de Sol y Los Caligaris, sumados con los vientos y las percusiones, crean un sonido cargado de un fuerte sello cordobés, haciendo explotar todo, siendo también un pretexto para romper la monotonía que existe en todos lados, debido a la contingencia sanitaria.