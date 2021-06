Con empoderamiento Stephanie Salas regresa a la música

Dando seguimiento a su constante ascenso dentro de la música, Stephanie Salas vuelve a romper esquemas, como ha sucedido desde su presentación en esta industria, ahora interpretando su propia versión de un clásico de la década del 70, interpretado originalmente por Celi Bee: Superman, el cual es su nuevo sencillo en este ciclo musical independiente.

Después de haber hecho mancuerna hace unas semanas con Ponce, ahora Stephanie hace lo propio con el productor y Dj Andre VII (The Wookies y Platino Records), para crear esta propuesta que ahora, una vez pasado el gran peso de la pandemia, viene cargada de mucha vida y ritmo para continuar avanzando.

“Este tema lo escuché cuando era niña y cuando se dio la posibilidad de hacer mi propia versión del mismo, me dio mucha ilusión. Recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá lo ponía en su versión con Celi Bee y me sentía muy atraída por él y me divertía mucho escucharlo. Ahora que tuve la posibilidad de retomarlo, quise hacer mi propia versión y darle la vuelta a la letra original, en donde es el hombre quien salva a la mujer; y ahora es al revés, dejando en claro que siempre, al lado de todo hombre está una mujer, haciendo alianza para salir adelante”, dijo Salas.

Superman embona perfecto en el mes pride

Siendo este el mes del orgullo gay, Stephanie Salas mencionó también que Superman, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, puede ser considerado como una bandera con la que se deje claro que todos somos iguales y solamente unidos podremos salir adelante ante la adversidad.

“Siempre me han gustado los beats que combinan la música electrónica con las pistas de baile del setenta. Hoy en día, es una realidad dándonos la posibilidad de celebrar la vida, retomando el entusiasmo que nos da escuchar una canción que pone a todos a bailar. En esta ocasión me reúno con el productor y Dj Andre VII, con quien encuentro para este sencillo el sonido que quiero proyectar; dando un twist a esta nueva producción con una letra original. Mi nuevo single habla de poder tener un lugar de igualdad y armonía como ‘Supermujer’, con la misma fuerza que un ‘Superman’”, expresó Stephanie Salas.

Dentro de su próximos planes de trabajo en el plano musical, destaca la realización de nuevos sencillos, los cuales se darán a conocer en las próximas semanas; “además de contemplar la posibilidad de hacer presentaciones vía streaming, esto que la nueva normalidad nos deje estar de nuevo en contacto directo con el público. También haremos algunos mini clips de este tema y de los que vienen. Además de preparar el lanzamiento del EP con todas las canciones nuevas, el cual queremos dar a conocer a finales de este año”, concluyó.