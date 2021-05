Con una amena charla, la bella Susana Alexander comparte con Novedades Quintana Roo su regreso a las plataformas de streaming, esta vez en una función dedicada a las madres de familia, la cual asegura será mucho mejor regalo que un ramo de rosas o un perfume.

“Aquí la reina del streaming, saludando a Quintana Roo, donde tengo entrañables amigas, y lista para presentarles un nuevo streaming, porque esto yo ya no lo dejo, no extraño los aplausos porque para mí cuando la gente compra un acceso para verme, en ese momento me están aplaudiendo y me están diciendo, te queremos, nos gustan las cosas que usted hace”, refirió la bella Susana Alexander, quien se ha acoplado de manera increíble a este formato y tiene preparadas presentaciones para todo el año, en esta ocasión festejará a las madres en su día.

“Estoy tan contenta en mi casa, grabo muy bien los espectáculos que he hecho durante muchos años para llegar a cualquier rincón del mundo donde haya internet, ya aprendí todo el Know How y soy mi propia productora, para este espectáculo “Madre solo hay una, como yo ninguna”, estoy co produciendo con mi adorado Diego Cantú de Monterrey para lanzar este streaming por Boletia.com el próximo sábado 8 de mayo a las 6 de la tarde, veinte minutitos después comenzará a correr el espectáculo por 48 horas para quienes tengan compromisos y no puedan estar en el estreno o bien para quienes estén en otros países ”, detalló la actriz e invitó al público a gozar de una rica velada.

“Olvídese de comprarle flores o un perfume a su mamá, nada, regálele este gran espectáculo, así entrará la Alexander a la sala de su casa para darle un show inolvidable a su mamá, es un show muy hermoso con una selección muy sencilla de poesía, acompañada de anécdotas, poco a poco vamos llegando a los grandes poetas como Carlos Pellicer, un cuento de la doctora Amparo , un poema de Homero Aridjis y otro de Abigael Bohórquez, cada espectáculo lo hago de corrido como si estuviera en una función, pues para mí las cámaras son los ojos de los espectadores y esos mismos me entrego”.

Para Alexander la pandemia no la ha detenido en absoluto, al contrario, le ha dado armas e inspiración para crear toda una cartelera de los espectáculos que ha entregado en foros de toda la república mexicana en sus más de seis décadas de trayectoria actoral.

“Tengo preparados varios espectáculos, Bendita menopausia para el mes de agosto que habla de las personas de la tercera edad, en noviembre tiene preparado un show para el día de muertos, otro en contra de la violencia intrafamiliar, así que me verán todo el año, no por nada me llaman la reina del streaming y de aquí no me mueven”, puntualizó la simpática y multifacética mujer.