Considerada la reina del streaming, la bella Susana Alexander presenta, después de un largo mes de ausencia, “Bendita Menopausia”, una recopilación de fabulosos escritos y experiencias compartidas, en torno a vivir en plenitud y enfrentar la tercera edad de la mejor manera, así lo detalló en exclusiva para Novedades la simpática actriz quien presenta este nuevo streaming el próximo 14 de agosto, con el cual celebra 70 años de trayectoria artística.

“No dejen de ver este streaming, es sobre la tercera edad, les va a encantar, aunque se llama Bendita Menopausia es una trampa porque es muy bonito el título pero verdaderamente habla de la tercera edad, sí, tengo un texto de Ángeles Mastreta que habla de la menopausia muy sarcásticamente pero lo demás no, ojalá mucha gente pueda llegar a esta tercera edad, los textos que recolecté son de prosa de gente muy importante como Herman Hesse, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Kafka y todos ellos que dicen cosas inteligentes y preciosas acerca de la vejez”, refirió feliz la bella Susana Alexander, quien comparte también su secreto para vivir plena y feliz cada etapa de la vida.

Entre textos dedicados a los abuelos y anécdotas propias de la actriz, Susana Alexander presenta este unipersonal que escribió hace unos seis años, ahora de manera virtual, lo que la reafirma como la ya famosa “reina del streaming”.

“Por eso soy la reina del streaming porque estoy mes con mes dando lata, aunque el mes pasado los dejé descansar para que no digan que soy una mujer necia (ríe), pero dentro de quince días presentaré un nuevo streaming que es una obra de teatro que es La Noche de Romo, la hicimos en Monterrey y quedó un show muy bonito. Yo sigo siendo la reina del streaming, nadie me quita la corona”, dijo.

“Este espectáculo es una reflexión acerca de la tercera edad, de cómo llegar y la felicidad que da, yo quiero compartirlo porque estoy feliz, es el sábado 14 de agosto a las 6 de la tarde empieza, pero hago que corra durante 48 horas el video por si usted no pudo llegar a tiempo, lo puede ver a la hora que quiera, van a escuchar esos textos que estoy segura su vida será mejor simplemente por haberlos escuchado, pueden verlo el domingo en familia, con botanita y por un solo boleto, de verdad que con la Bendita Menopausia acabarán iluminados y diciendo ojalá llegue a la vejez”.

Tras una amena charla acerca del espectáculo, del cariño que le tiene a Cancún y su gente y de sus hermosos 20 perritos que le brindan amor, la hermosa Susana Alexander invita al público a no perderse estos grandes textos que ha venido recopilando a lo largo de su trayectoria y comparte cómo se siente viviendo esta edad de oro.

“Yo estoy muy feliz a mis 78 años, tengo una gran paz y tranquilidad. Estoy feliz y muy plena, malagradecida sería si no lo fuera por todo lo que me ha dado la vida, a lo mejor hace 30 años mi discurso no hubiera sido ese, pero hoy por hoy soy un ser muy feliz, contenta con la vida, lo único que me hace falta es ser millonaria pero mientras, me hace ser creativa, escribo, hago streamings y demás. Quiero hacerle un homenaje a mi amigo Enrique Becker, será una obra de teatro que estoy escribiendo y será muy divertida como era él”, finalizó la bella Alexander, quien hace un llamado a los productores para que la tomen en cuenta para algún proyecto en televisión.