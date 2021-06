La bella actriz Susana Rojas protagoniza la última novela del recordado productor Fernando Gaitán, creador de Betty la Fea y Café con aroma de mujer, un éxito que sigue disfrutando, ahora durante su retransmisión en la plataforma de streaming Vix. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la estrella colombiana comparte, desde su lugar en Bogotá, cómo ha marcado su carrera este proyecto y las novedades que tiene para sus seguidores.

Susana Rojas se topó en la vida de manera muy casual con Lucía Martínez, la protagonista de la teleserie colombiana “No olvidarás mi nombre”, última producción del gran Fernando Gaitán, fallecido en 2019, cosa que hace más entrañable este proyecto.

“Definitivamente es el honor más grande que Dios y la vida me ha dado, protagonizar la última novela del gran Fernando Gaitán que es un referente en el mundo entero, eso marcó un hito en mi carrera y lo que me gusta realmente es que gracias a Dios y a lo que he trabajado como persona y al lado de mi familia y equipo, siempre he estado muy centrada en la vida y en lo que significa el medio del espectáculo, no creerme el cuento completamente, sí, soy la protagonista pero no por eso dejo de ser persona, ni me creo la gran estrella, no me interesa buscar más protagónicos, quiero hacer personajes que me gusten, que me reten y me lleven a explorar mi interior y mi actuación”, expresó Rojas y puso como ejemplo los diferentes proyectos en los que ha interpretado a una prostituto a lo largo de su carrera.

“He interpretado a una prostituta en diferentes proyectos, los tiempos de Jesús en María Magdalena, otra de los años 80 en General Naranjo, otra de un bar de mala muerte en un bar de Bogotá o una que está embarazada y que no puede con la vida, eso es todo un reto, explorarlo en todos los ángulos posibles por ejemplo y es lo que quiero”.

Busca que alguna puerta se abra para ella en México,

Después de “No olvidarás mi nombre”, Susana Rojas participó en varias series más como la segunda temporada de la serie Ingobernable, al lado de Kate del Castillo y otros actores mexicanos, por lo que en sus planes está ser parte de algún proyecto en nuestro país.

“Participe en la segunda temporada de Ingobernable con Kate del Castillo, luego en Bolívar, voy al aire con la segunda temporada de Enfermeras, tengo un personaje en una serie de Netflix y en otra más de caracol con Netflix que empieza, ya pronto les contaré. Obviamente me encantaría trabajar en una producción mexicana, pero por ahora solo estoy enviando algunos videocastings, pues no sería una prioridad ir a vivir a México y golpear todas las puertas, el mercado está inundado de colombianos, así que prefiero tocar la puerta y si se abre nos vamos para allá”, puntualizó la actriz.