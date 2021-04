Susanne Smolinska busca reconquistar el intelecto humano con su música

Cancún.- De padres polacos violinistas, abuelos alemanes pertenecientes al conservatorio de música y nacida en Bogotá, Colombia, Susanne Smolinska, ha crecido rodeada de acordes musicales; debutó a los cinco añitos en la ópera Madame Butterfly, desde entonces su vida ha sido una obra completa de arte. Preocupada por los contenidos y las letras tan explícitas que hay en la música actual, ha decidido dar un vuelco e imponer su propio estilo con letras que reconquisten el intelecto humano y que dejen algo más que solo un buen ritmo, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“En lo personal me preocupa mucho el acceso libre que hay en los pequeños frente a la música y los videos, el tema de los contenidos y las letras son ya muy explícitas y no dejan nada a la imaginación, así como lograr esa emoción en el público si ya no hay más, creo que debemos reconquistar el intelecto humano del público, apostar a la inteligencia del ser humano y poder crear una filosofía diferente y que nuestras generaciones puedan evolucionar, música y talento en México hay muchísimo, compositores de canciones tan buenas , profundos y románticas, hay millas, pero también hay mucha violencia y seres humanos hartos, afectados, nos falta poco alcance al lado romántico de la vida ”, expresó.

Smolinska pide parar y reencontrar ese sentido de vida, y esa parte altruista del ser humano, por lo que busca trascender y dejar algo en el público.

“Hemos tenido en la disquera propuestas de colaboración con temas que van a gustar ya los que les vaya bien, lo que yo quiero es hacerlas pero con gente que tiene esa visión de dejar un mensaje. Lo que quiero para mi música es trascender, si la escucha una persona o cien mil millones lo importante es que quien la escuche pueda enamorarse con una de mis canciones, así sé que ha valido la pena mi trabajo, el dejar algo bueno en los demás es algo que tenemos que incluir en nuestra perspectiva de vida ”.

Colombiana, alemana, polaca pero muy mexicana

“Tengo muchos años viviendo en México, amo este país, me dio educación, aquí me desarrollé laboralmente, la gente es bellísima, es el único país que conozco donde la gente te ayuda y te hace sentir en casa, esa frase de mi casa es tu casa te hace sentir que te abre las puertas del corazón, es algo muy noble y maravilloso, es lo que me hace sentir mexicana, yo elijo donde quiero nacer y es México mi país ”, puntualizó la bella Susanne.

Actualmente podemos escuchar su tema más reciente llamado Intento, una balada romántica cuyo título será el nombre del álbum, mientras tanto Susanne prepara el lanzamiento de “El retrato” en colaboración con Andrzej Smolinski.