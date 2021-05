Como un legado para las futuras generaciones, el gran Alberto Cortez dejó esta canción escrita por Arturo Kreimerman, quien se encargó de sacarla a la luz con la colaboración de Flor Amargo y Tatiana, quien en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo asegura haber cumplido un sueño , al decirse admiradora fiel del cantautor argentino.

“Estoy súper emocionada porque Alberto Kreimerman, fundador y presidente de la fundación Hermes Music, gran amigo desde hace muchos años, me comentó de esta canción y me encantó, como anillo al dedo nos cayó a todos cuando nos dijo que quería sacar esta canción que Alberto Cortez grabó antes de partir de este mundo y hacerlo con Flor Amargo me encantó la idea; lo importante en este momento es hacer lazos, cadena de amor y transmitir algo con la música, es una herramienta muy poderosa que puede mover al mundo en este momento que necesitamos, un refresco de amor y de sueños, yo sueño que ya se acabe esta pandemia, que todos salgamos invictos y que nos vaya mejor a todos ”, refirió la bella Tatiana, quien su admiración por el compositor argentino Alberto Cortez,

Luego de grabar algunas composiciones de Alberto Kreimerman como Si los niños gobernaran el mundo que hizo a dueto con Chabelo, el tema dedicado a los inmigrantes llamados Amor sin fronteras, ahora Tatiana suma a su trayectoria otra composición más, Soy un soñador, una canción con mensaje profundo y un video animado padrísimo.

“Es un honor para mí ser parte de Soy un soñador, al maestro Alberto Cortez lo he admirado desde que soy una niña, desde que aprendí a cantar, lo pude conocer e ir a varios conciertos de él, entonces para mí es un sueño cantar al lado de él. Además con Flor que tiene muy buena vibra y está igual de loca que yo, hace tiempo hicimos una colaboración juntas y fue muy divertido, igual que el video esta nuevo tema en el que yo salgo volando en un globo aerostático y ella en un avioncito de juguete”.

Soy un soñador, además de tener un bello mensaje, es un tema con causa, ya que lo recaudado en cuestión de reproducciones y descargas será donado a la Fundación Hermes Music.

“Espero que a la gente le mueva el corazón, que tiene un mensaje muy precioso y que puede ayudar a mucha gente a través la Fundación Hermes Music, ya que las descargas y los plays van directamente al apoyo de las comunidades indígenas y de tanta gente que lo necesita.

Tatiana prepara grandes sorpresas para sus seguidores

Con 37 años de trayectoria artística y 27 cantándole a los niños, Tatiana continúa con la magia de su música y prepara grandes sorpresas para sus seguidores.

“Ya son tres generaciones que siguen mi música, me encanta tenerlos cerca en mis redes sociales porque amo a mis Tatifans, creo que la edad está en la mente, así que voy a seguir en esto si Dios quiere. Estoy muy emocionada porque haré mi primer concierto presencial este 30 de mayo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México al lado de Paty Lu, ya estoy preparando canciones nuevas, coreografías, un dueto con ella y estoy muy contenta esperando que vaya toda la gente, es un auto concierto que se transmitirá también en streaming. Es un regreso a la nueva normalidad, son palcos para los coches donde podrán estar las familias de manera muy segura, ya quiero escucharlos, verlos cantar y sentir su energía ”, puntualizó la encantadora Tatiana.