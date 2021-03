México: Sandra Quiroz y Pedro Sicard estrenan teatro al aire libre

Cancún.- Tras el cambio a semáforo naranja en la Ciudad de México, los actores Sandra Quiroz y Pedro Sicard estrenan de manera híbrida la obra “No molestar en horas de adulterio”: teatro al aire libre, sana distancia y protocolos, desde Alessa Café, espacio cultural y gastronómico que felizmente reabre sus puertas.

Una pandemia después, dos actores se unen para revivir al teatro: Sandra Quiroz y Pedro Sicard estrenan este próximo 13 de marzo la obra “No molestar en horas de adulterio”, con la que se reabrirá Alessa Café, espacio cultural y gastronómico que desde hace casi un lustro anima la escena del entretenimiento en la zona norte de la Ciudad de México.

“Es un episodio inédito para el teatro, extraordinario, nunca antes en ninguna época habíamos estado un año en cierre. Yo estaba en la obra ‘Toc Toc’ cuando comenzó la pandemia. Cerramos el 16 de marzo”, recuerda la actriz, quien asegura están reescribiendo la historia del teatro con este montaje.

Justo un año después regresa a escena con esta obra que se centra, con un tono de comedia dramática, en una pareja que cede a la tentación de la infidelidad.

“Los personajes exploran esa sensación de agobio en el matrimonio y de cómo a veces buscamos respirar un poco y sentirnos vivos a través de la conquista de un desconocido, de encontrarnos en estas fantasías mentales que nos hacen revivir y renacer”, dice Sandra.

No deja de ser una feliz coincidencia que, efectivamente, Sandra Quiroz no se conocía con el coprotagonista de la obra. “Nunca me había tocado trabajar con Pedro Sicard, no lo conocía; y debo decir que ha sido una experiencia maravillosa, es un actor con un gran talento y con una disposición increíble”.

Para el actor Pedro Sicard, participar en este montaje es un respiro, un alivio, pues tenía tiempo de no hacer teatro. “No hay como lo presencial, con el público presente; la sinergia es única, es algo mágico”, comenta.

“De esas cosas de la vida, mi querida amiga Anna Ciochetti me recomendó con Omar, a quien ya tenía el gusto, leí la obra y me gustó mucho, y ha sido una gran oportunidad de conocer a una gran actriz como lo es Sandra Quiroz, con quien hemos trabajado maravillosamente, y hay mucha química y, bueno, ya estamos listos para estrenar este sábado 13 y estamos seguros de que seremos de los primeros en hacer este tipo de montaje”, concluyó.

El espacio donde se presentará la obra es Alessa Café, creado por Omar Baduy quien además es director del montaje y quien ofrecerá al público presente una deliciosa cena y para la hora del postre estarán todos listos para mirar “No molestar en horas de adulterio”.

“Esta obra la escribí junto con mi mujer, Felicia Lara, en tiempos de pandemia. Nos inspiramos en el encierro para plantear esas cosas que en la pareja suelen molestar a los hombres y a las mujeres. Es una dramaturgia que te hace reír, reflexionar y pasar un rato ameno”, detalló Baduy.