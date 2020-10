México: El ex académico Charly Zúñiga da un paso más en su carrera

Cancún.-Con el tema en sus manos el ex académico Charly Zuñiga dedicó todo su talento y energía para dar un paso más en su carrera musical cuidando cada detalle de “Con Permiso”, nuevo sencillo que se encuentra ya en plataformas musicales. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el cantante comparte como poco a poco va materializando sus sueños.

“Este tema me lo dio Héctor Martínez hace unos meses, llegó a mi como maqueta, desde que la escuché me enamoré, no soy mucho de letras, pongo más atención a los arreglos musicales pero esta letra me cautivó y me encargué de todo el proceso creativo, junto con Mario Ramírez hicimos los arreglos a banda, dirigí la sesión de grabación, conseguimos los músicos y luego de remasterizar las pistas quedó un producto muy bueno para mi público”, expresó contento y orgulloso de su creación el cantante.

“Con Permiso” es un tema que habla de una relación fallida y que en la voz de Zúñiga, pretende conquistar al público mexicano.

“Más que un logro más, es un paso arriba, este primer sencillo, espero que de muchos más, es mi primer material oficial que saco a la luz, espero tenga buena aceptación con mi público”, dijo.

“Para noviembre tengo ya una producción de audio y video lista, es un concierto grabado en vivo, sería mi primer disco en vivo, grabado en mi ciudad, estoy muy emocionado, ya tengo muchas ganas que salga a la luz, mientras seguimos promocionando “Con Permiso”, expresó Charly, quien reveló que el nuevo material lo presentará vía streaming por alguna plataforma de TV Azteca.

Charly Zúñiga busca chamba

“Ahora con la pandemia nos pararon mucho porque no hay eventos públicos, lo que espero es seguir sacando material y ponerme entre la preferencia de la gente en el regional mexicano para que el próximo año 2021 esté lleno de trabajo y pueda llevar mi música a toda la república mexicana”, detalló el cantante, quien agradeció el confinamiento porque pudo dedicarle tiempo a su proyecto como solista.

“A pesar de que no he sacado material todavía, puedo decirte que ya tengo dos o tres eventos privados, uno en San Miguel Allende en noviembre, otro en Michoacán y el año que viene otro en Puerto Vallarte, la gente ya solicita mi presencia en algunos lugares, así que cuando saque el disco, seguro será un poco más”, expresó.