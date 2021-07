Presentan de manera oficial La Desalmada

Desde la hacienda El Primor, en estado de México, el productor José Alberto Castro presentó el elenco que contará la historia de La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron. Arrancando con el tema musical del arranque de la historia, interpretado por Espinoza Paz, dio inicio la rueda de prensa en la que cada uno de los personajes platicó de manera virtual con los medios de comunicación los detalles de esta nueva telenovela que estrena el próximo 5 de julio en Las Estrellas.

“La desalmada es una historia muy especial que comienza con un deseo de hacer justicia pero al hacerse presente el amor las cosas van a cambiar de rumbo, esta historia ha sido un trabajo muy arduo y creo, de los trabajos más bonitos que he tenido, en el que pretendo traer al público nuestros campos, nuestros paisajes, luego de tanto encierro que hemos tenido”, expresó el tan querido Güero Castro, quien aseguró fue un casting largo e intenso que al final resultó en una muy bien equilibrada decisión.

“Llevó un tiempo reunir a este gran elenco, fue complejo desde el diseño, los planteamientos que se hicieron para llevar a cabo la historia, fue un casting intenso, estoy muy agradecido con cada una de las personas que dan vida a esta historia”, refirió Castro, quien ha luchado contra el covid para continuar grabaciones.

“Desgraciadamente esta enfermedad sigue vigente, se ha tratado de mantener el trabajo y los tiempos para cumplir con el tiempo efectivo, obviamente reforzamos el uso de tapabocas, caretas, desinfectarse, lavarse las manos, tomar la distancia, hacemos pruebas aleatorias en la semana, tenemos que llevar un rastreo de la gente que está trabajando, ha sido difícil pero por el cariño que le tenemos a nuestro trabajo, lo hacemos, siempre hay alguien supervisando el vestuario, el maquillaje, los peinados, es una logística que nos ha permitido un rango aceptable, hemos tenido tres contagios en áreas de servicio y un solo actor, espero que de ahí no pasemos, vacunados o no debemos ser responsables y seguir cuidándonos”.

Daniel Elbitar, Veróncia Jaspeado, Gaby Mellado, Raúl Araiza, Claudia Arce, Ale García, Gonzalo Vega, Cecilia Galliano, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno, Sergio Basañez, Alberto Estrella, Azela Robinson, Ana Martín, Marjorie de Souza, Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela, José Ron y Livia Brito, son parte de esta gran familia de La Desalmada, proyecto que se estrena este lunes 5 de julio a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

“Estoy muy agradecida con la historia, el reparto, el equipo de producción, las locaciones, espero sea del agrado de ustedes, es una telenovela para ver en familia, tiene todos los ingredientes, una historia de amor, grandes actores, actrices bellas y guapos, esperamos sea de su agrado”, refirió Ana Martín quien da vida a Pachita.

Ana Martín se dijo encantada de pertenecer a la familia de La Desalmada. (Cortesía)

Livia Brito, la protagonista, da vida a Fernanda, quien dijo representa todo un reto físico y actoral ser parte de este proyecto.

“Fernanda es un personaje muy fuerte, es tenaz, inteligente con ansias de justicia, la desalmada encuentra el amor buscando justicia, es un reto para mi actoral por trabajar con estos personajes que me hacen crecer como actriz, es una experiencia que aprendo de años y años que yo no tengo, físicamente es un reto porque mi personaje siempre esta en caballo y tiene que ser una muy buena jinete, creo que no lo hago tan mal”, dijo, mientras que José Ron aseguró que parte de pertenecer a La Desalmada es por el productor que tiene.

”Es una historia que me entusiasma, me hace feliz y en esta ocasión influyó mucho volver a trabajar con el güerito, que él sea el productor de esta historia para mí fue algo clave, el elenco, la historia que es diferente, intensa, que toca temas fuertes, complicados, creo que a la gente le va a gustar, espero nos sigan porque lo hacemos con todo el corazón”.