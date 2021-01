México: Agradecida con el 2020, Thalía prepara grandes sorpresas para el 2021

Cancún.- A pesar de lo complicado que se tornó el 2020, la estrella internacional Thalía no paró de trabajar y continuar llevando entretenimiento a sus millones de seguidores con varios proyectos musicales y consolidó su carrera como empresaria de manera exitosa.

Cuando el mundo del entretenimiento se detuvo, debido a la pandemia por covid-19, muchos artistas, como Thalía, hicieron frente a la situación y no se quedaron sentados esperando.

Thalía sumó a su trayectoria una lista de grandes y exitosas colaboraciones con artistas como Pablo Vittar con quien lanzó el tema “Tímida”, el cual supera los 21 millones de reproducciones en YouTube; con Myke Towers lanzó el sencillo “Tu Luz” y su segundo álbum infantil Viva Kids vol. 2 ya finales de agosto publicó la versión en vinilo de “Primera Fila” en México para celebrar el aniversario de este icónico álbum.

A dueto con la rapera y cantante colombiana Farina estrenó “Ten cuidado”, también colaboró ​​con Leslie Shaw, Sofía Reyes, Mau & Ricky y Rio Roma, en otros temas que destacaron y se colocaron como favoritos del público.

Otra palomita que se anotó la estrella internacional fue el tema navideño "Feliz Navidad", con el que puso a bailar a sus seguidores en la época más linda del año, logrando con esto un crecimiento exponencial de vistas en su canal de videos.

Consolida su faceta de empresaria

Thalía, además de consentir a sus fans con su música, ha logrado gran aceptación con su marca de cosméticos; recientemente lanzó sus nuevas paletas de maquillaje # thalíaXMotives Viva Eye & Cheek Palette y BESOS, inspiradas en sus gustos y tonos especiales. Asimismo continuó promocionando su exitosa línea de pestañas.

Como fashionista y empresaria de la moda y estilo de vida, siguió deleitándose con su colección de ropa, zapatos y accesorios, pijamas y ropa de cama que han resultado todo un éxito, así como su colección de fragancias inspiradas en los aromas de su infancia.

La parte altruista no podía quedarse atrás

En su faceta como empresaria ha emprendido, de la mano de Avocados from Mexico (AFM), un nuevo proyecto que se denomina "Cocina para el corazón con Thalía", con el cual pretende promocionar el aguacate mexicano a partir de recetas y consejos de cocina .

Su labor altruista también es de destacarse, ya que Thalía ha hecho una fructífera alianza con UNICEF, ONU Mujeres, US Census Outreach Campaign, “Your voice your power”, logrando un cambio en las políticas mundiales.

También participó con un grupo de más de 30 artistas en el sencillo “Color esperanza 2020”, lanzado en mayo por Sony Music Latin a beneficio de la Organización Panamericana de la Salud y sus esfuerzos contra la pandemia del Covid-19 en las Américas. Además grabó junto a David Guetta y otros conocidos la canción “Pa la cultura” para apoyar a los trabajadores inmigrantes afectados por la pandemia.

Para este 2021 la cantante, además de fomentar el quedarse en casa, ofrecer contenido en sus redes sociales, prepara ya varias sorpresas para sus seguidores en todas sus facetas.