Con una interesante fusión de géneros y culturas, la banda ganadora del Grammy promociona su más reciente video híbrido especial, en el que combinan su actuación en vivo con una divertida animación, adornado con los acordes del tema Por Ti (Yo quiero ser), que se desprende del álbum “En Español Edición Deluxe”.

Este tema es un imán para llenar las pistas de baile; con un ritmo rápido y pesado a la vez, la letra describe un romance prohibido entre dos amantes desamparados que van construyendo un final explosivo. El video fue filmado en el estudio de ensayo de The Maverick en Nashville por el camarógrafo de la banda Alejandro Menéndez Vega y una animación alucinante que fue completada en Cuba. El video también destaca a varios bailarines conocidos de Nashville, incluidos Laura Treto, Erica Ray, Madelyn Garrett, Olena Dorohan y Orissa Kelly.

El tema "Por Ti (Yo Quiero Ser)" / "For You (I Want To Be)" se ha convertido rápidamente en un favorito de los fanáticos de los conciertos en vivo durante la extensa gira de The Mavericks que cuenta con más de 50 fechas cerradas y reúnen a fanáticos del country, el rock y la música latina en todo el país.

El espectáculo de baile bullicioso, up-tempo y distintivamente Mavericks Horn Driven Dance es el tema central para el reciente lanzamiento de la edición de lujo del álbum "En Español" de la banda, que encabeza las listas de éxitos y ha sido elogiado por la crítica.

Nacidos de raíces cubanoamericanas en Miami, y luego radicados en Nashville, donde perfeccionaron su distintiva y ecléctica fusión de Country, Rock, Tejano y Tex-Mex, The Mavericks decidieron expandir su paleta musical aún más el año pasado. con el lanzamiento de su primer álbum en español en celebración de las raíces culturales latinas del cofundador y cantante Raúl Malo y el guitarrista Eddie Pérez. Compuesto por una colección de sus propios originales en español y temas latinos clásicos de los que se inspiraron, "En Español"