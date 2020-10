México: Tiaré Scanda crea Rotten Makina, un divertimento virtual

Cancún.-Tras la cancelación de los espectáculos presenciales, Tiaré Scanda no se quedaría cruzada de brazos, por lo que se reunió con sus talentosos amigos para dar vida a Rotten Makina, un espectáculo diseñado únicamente para streaming, con el que pretende regalar un musical y divertido momento a su público con una corta temporada que arranca hoy a las 10 de la noche. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la actriz compartió los detalles.

“Fueron varias las motivaciones para crear Rotten Makina, primero los que nos dedicamos al entretenimiento nos preguntamos cómo seguir haciendo nuestro trabajo, así que dejamos a un lado lo negativo y pensamos en el streaming como una opción para llegar a público de otras ciudades, por otro lado no nos sentamos a esperar a que alguien más decida qué hacer con nuestro trabajo y generar cosas” , expresó Scanda, quien habló un poco de la trama de Rotten Makina.

“Es una obra de teatro corta, dura media hora aproximadamente, la escribí para que justamente se pueda presentar por streaming, la situación es una clase en línea, el maestro es un argentino que solía ser un roquero muy famosos y ahora a sus 50 años regresó a vivir con sus papás y de pronto se conecta una alumna de México que llega a cambiarle la vida” , detalló Tiaré acerca de la trama de este montaje, el cual tiene también música en vivo.

“Mi compañero en escena es Federico Di Lorenzo, nos dirige el director de cine Marcelo Tobar de Albornoz, tiene música en vivo, hicimos una canción especial y nos presentaremos únicamente seis funciones, los viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, a partir de hoy”.

Le gustaría crear espectáculos híbridos y continuar como escritora

“Esta obra en especial no podría realizarse en una función en vivo porque es un híbrido entre teatro y cine, pero si fundiona y se conecta mucha gente, podría continuar escribiendo cosas para llevarlos a un escenario con el 30% del aforo y además transmitirlo por streaming, convertir la situación en una ventaja” , explicó la actriz que recientemente brilló como guionista en la película de Netflix, “Ahí te encargo”.

“Algo muy lindo que me pasó fue la película “Ahí te encargo” que escribí junto con Leonardo Zimbrón, afortunadamente le está yendo muy bien en todos lados, eso me tiene muy contenta, tengo otro guion que ya estoy empezando a mover y estoy trabajando en varios proyectos como escritora”.

Luego de esta película que tiene varios mensajes para el espectador, Tiaré asegura que le gustaría seguir escribiendo proyectos que dejen algo para reflexionar pero no dejar a un lado la actuación, pues es algo que le apasiona y quiere hacer por el resto de su vida.

Mientras tanto invita al público a no perderse Rotten Makina y después de la función a tener una charla con la actriz.