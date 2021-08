Una mirada a la ciudad y su historia, llevaron a la escritora cancunense Tiziana Roma a mostrar los detalles que hacen de Cancún un lugar maravilloso, esto en su más reciente libro al que tituló Para entender y amar Cancún, en el que nos muestra que esta joven ciudad es la más mexicana que existe debido a que fue fundada por mexicanos del siglo XX, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, previo al lanzamiento oficial de la publicación.

Tiziana Roma llegó a Cancún en 1975, a la edad de 9 años, su amor por la ciudad la llevó a ser activista y comenzó a ver por el patrimonio histórico de Cancún en 2009, desde entonces, fue recabando información en torno a la historia de la ciudad a través de entrevistas a personajes claves de su fundación como pioneros, fundadores y personas que participaron en la construcción y creación de Cancún como polo turístico.

“Esta es la ciudad que me ha visto crecer y que yo he visto crecer, por ende, me sentí con la responsabilidad personal de poder decir cuál es la identidad que estamos construyendo como cancunenses y hablar sobre nuestra historia. Este es un libro ligero que explica por qué Cancún es tan diferente a otras ciudades del resto del país, a otros pueblos de Latinoamérica, incluso la gente llega con expectativas de que Cancún se parezca a otras ciudades que fueron fundadas en el siglo XVI con la conquista española, pero Cancún tiene una historia completamente diferente”, refirió la escritora, quien mañana presentará en el Teatro 8 de Octubre este libro hecho con el amor que Cancún le ha dado.

A pesar de que Cancún ha cobijado y le ha dado oportunidades de trabajo a miles de personas de todas partes del mundo, la gente se queda de su falta de identidad, revela Tiziana Roma.

“Dicen que no tenemos un platillo típico, no tenemos centro histórico, porque tenemos supermanzanas y no la cuadrícula de las ciudades coloniales, de alguna manera trato de explicar desde mi punto de vista y de mi entendimiento el por qué no tenemos esas cosas, con el propósito de que encuentren el motivo de amar a esta ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos. Esta ciudad fue creada por mexicanos del siglo XX, es la ciudad más mexicana de todo México porque no fue fundada por españoles, a partir de ahí tendríamos que entender esta ciudad y sus peculiaridades, aquí tenemos comida oaxaqueña, poblana, de enseñada, china, tailandesa, italiana, francesa, Cancún tiene un menú multicultural, se hablan tantos idiomas en un solo lugar, para mi es fascinante y esas son las razones de mi libro”, refirió la mujer que ha crecido junto con este bello destino.

Para entender y amar Cancún está lleno de historia y de historias personales de su autora, detalles de sus caminatas por el tianguis de la 100, por la avenida Náder, de sus recorridos por las discotecas de la ciudad y de todo lo que la ha conquistado desde que llegó a vivir aquí, esto en 140 páginas llenas de amor, con un prólogo hecho por el buen Francisco Verdayes (epd), libro que se puede encontrar en las redes sociales de Tiziana Roma con entrega a domicilio como una rica pizza caliente, puntualizó su creadora.