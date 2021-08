“Algo bueno va a suceder con esta canción”, pensó Aitor García cuando compuso “Un tequila”, junto con José Luis Roma. Hoy, tres millones 800 mil vistas en YouTube le dan la razón.

Igual que para todo el mundo, la vida pareció detenerse, para Aitor García a principios de 2020, cuando la pandemia obligó al aislamiento. Hasta entonces, Aitor había desarrollado una carrera como compositor que le dio éxitos a Edith Márquez, Malú, Abel Pintos, entre muchos otros.

En 2019, Aitor decidió levantar Torai, un proyecto junto con José Luis Roma (integrante de Río Roma) para proyectarse como cantante. Con el apoyo de la disquera Universal, Torai tuvo un inicio prometedor con “Serpiente con tacón”, canción a dueto con Río Roma y que se volvió viral en plataformas como YouTube, donde alcanzó 1 millón de reproducciones, pero entonces, llegó la pandemia.

“La verdad es que me agüité bastante porque todo se detuvo, la promoción se paró, ya no hubo presentaciones. Yo sé que, en medio de las tragedias por el coronavirus, un lanzamiento de disco es el menor de los problemas, pero la verdad es que me afectó bastante que Torai se quedara en suspenso”, dice Aitor.

Torai, sin embargo, estaba destinado a sobreponerse a la cuarentena del Covid. “En algún momento pensamos en crear contenidos para Internet y así fue que surgió “La media vuelta”, en colaboración con el grupo Elefante”, recuerda.

Poco después, el impacto de sus canciones en la red llegó hasta Big Mountain, la famosa banda de reggae con quienes tuvieron un acercamiento luminoso y muy pronto se pusieron a trabajar en una nueva versión del tema “Baby, I love your way”.

“Soy un convencido de que la música no tiene fronteras. Mientras te nazca del corazón, puedes hacer lo que te apetezca. En Torai coqueteamos con los géneros porque lo que queremos transmitir es una personalidad en la manera de interpretar”.

El siguiente plan es con Francisco Céspedes. “Vamos a hacer una canción que se llama ‘Quiero que me odies’. La verdad es que yo no conocía físicamente al maestro Céspedes; pero él se enamoró del tema en cuanto se lo mostramos”.

Hoy Torai suma 600 mil oyentes en su canal de Spotify y está listo para retomar lo que dejó pendiente en 2019.

“Empezamos una gira en foros pequeños y medianos de la ciudad de México y además vamos a acompañar algunos conciertos de Río Roma, empezando el 24 de septiembre en Mexicali”, cuenta Aitor emocionado de que su proyecto Torai sobrevivió a la pandemia.