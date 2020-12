México: Uriel Montiel celebra la Navidad con un canto de amor dedicado al personal de salud

Cancún.-

El cantautor mexicano Uriel Montiel, tocado por la pandemia y otras causas sociales, celebra la Navidad con un canto de amor haciendo homenaje al personal médico que día a día entrega su vida por los demás. En una charla exclusiva para Novedades Quintana Roo, el jalisciense cuenta cómo nació este tema y los proyectos con los que cierra el año.

Hace 20 años Uriel inició en la música, desarrollándose en el género de trova, pasando por balada pop, regional mexicano y actualmente con toda la experiencia que le ha dado su trayectoria cierra el año con un tema navideño que hace honor a quienes luchan contra el virus del covid-19, el personal de salud.

“Decidí hacer este tema navideño con unos amigos, SPD, una agrupación juvenil de aquí de Guadalajara, quienes le inyectaron toda esa energía bonita y positiva que tienen los chavos, se nota en la producción que hay toda esa buena onda, es una canción que toca el tema de la libertad que hemos tenido durante la pandemia, las pérdidas y el agradecimiento a los médicos, a la gente de limpieza y a todos los que día con día luchan para que tengamos una mejor calidad de vida en medio de esta pandemia, además de los buenos deseos para esta época decembrina”, detalló Uriel, quien a través de esta canción envía sus mejores deseos a quien la escuche.

Preocupado por las causas sociales, Uriel ha compuesto canciones en honor a México, acerca del cáncer de mama y ahora toca el tema de la pandemia de una manera emotiva y simbólica.

“Todos hemos perdido a alguien en esta pandemia, si no es alguien muy cercano, es algún conocido, es muy triste y para la gente que lo vive de manera muy cercana mucho más. Cuidamos muchos aspectos, el video es muy bonito, se nota la buena vibra, me llena de orgullo este tema, pues una de las cosas positivas que nos ha dejado esta pandemia es que la gente está sensible y recibe mejor los mensajes que se brindan y así ha sido el caso de esta canción, ha sido muy bien recibida”, puntualizó.

Uriel le canta al amor en todas sus modalidades

Con más de 20 años de trayectoria, Uriel Montiel ha cantado al amor, al desamor, a causas sociales pero siempre con el corazón y con el objetivo de crear conciencia a través de su música, aportar algo positivo en cada tema.

“La mayoría de mis letras hablan de amor, soy una persona romántica, un bohemio, he pasado en estos años cantarle al tema social desde un punto de vista crítico, en 2017 tuve una exposición muy fuerte con una canción pop que arreglé al regional mexicano, en menos de un mes llegó a las 10 millones de reproducciones y el público volteó a ver a Uriel Montiel”, recordó orgulloso de ese momento, pues gracias a ese tema se realizó una mancuerna para promover el estado de Jalisco con su música.