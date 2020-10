Miami: Artistas latinos alzan su voz por todos los que no pueden votar en E.U.

Cancún.-Celebridades hispanas que actualmente residen en Miami se unen a la campaña, no partidista, ¡Vota por Mí! una iniciativa para impulsar el voto de la comunidad latina que si tiene el derecho del sufragio, que lo hagan por todos los que no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos el 3 próximo de noviembre.

A días de las elecciones generales de 2020 en Estados Unidos, se lanza esta campaña que reunió a un grupo de celebridades latinas y dos organizaciones no lucrativas, quienes grabaron un video para llevar este importante mensaje a as redes sociales. El objetivo es invitar a los millones de latinos que viven en Estados Unidos a que ejerzan su derecho al voto. "Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Habemos muchos que no tenemos poder de voto, sin embargo el resultado nos afecta de muchas maneras", señaló el actor Arap Bethke quien confía que la iniciativa impacte de manera positiva a la población hispana.

Algunos de los artistas que se han comprometido con la iniciativa de Bethke son: Marimar Vega, Claudia Álvarez, Bárbara Mori, Macarena Achaga, Mane de la Parra, Poncho de Anda, Miguel Rodarte, Pepe Gámez, Mauricio Martínez, Matías Novoa y las organizaciones , no lucrativas, North Valley Caring Services y Yes We Can World Fundation.

¡Vota por Mí! pretende llamar la atención de los electores latinos que pueden votar para que representen a los que no pueden hacerlo, teniendo en cuenta sus intereses y derechos humanos a la hora de decidir y emitir su voto.

"A través de acciones protagonizadas por niños, niñas, inmigrantes y trabajadores queremos llamar la atención de los candidatos sobre los derechos de estas poblaciones. Y su compromiso con el medio ambiente. Este año electoral 2020 nos ofrece una oportunidad única para demostrar que aunque los niños, niñas, adolescentes e inmigrantes no tienen derecho a voto, sí tienen derecho a ser escuchados ya tener opiniones y propuestas útiles en torno a los temas que más les interesan. Debemos exigir que estas sean tomadas en cuenta por todos los candidatos a puestos electivos y el conjunto de la sociedad ”, dijo Arap.

Bethke también dijo: "Los latinos en Estados Unidos representamos el grupo étnico más grande que es elegible para votar, con una participación estimada del 13 por ciento del electorado total, o unos 32 millones de hispanos. Como voceros de la campaña tenemos el deber de garantizar que nuestras comunidades latinas estén informadas, comprometidas y listas para votar ", puntualizó.