Su talento y perseverancia han hecho que el talentoso diseñador chetumaleño Xavier Rojas siga coleccionando sueños y experiencias inolvidables dentro del mundo de la moda, posicionándose como uno de los mejores y a poco de ser el diseñador de las estrellas, ya que se ha convertido en el diseñador de cabecera de la bella cantante María José. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Héctor comparte su orgullo tras haber diseñado el vestuario de La Josa para su gira Reconexión y para la final de La Voz 2021.

“Si, fui convocado para realizar una pieza exclusiva para María José en la final de La Voz 2021 y dos de las participantes también utilizaron vestidos míos, después de esto, me llamaron del equipo de María José para invitarme a trabajar con ella, fue algo que me tomó de sorpresa, no lo tenía planeado pero me tiene encantado ser parte del equipo de confianza de María José, ahora para el regreso de su Tour Conexión, aperturamos sus conciertos con mis vestuarios, le encantó mi trabajo, es una persona súper bella, muy linda y estoy muy contento de trabajar con una mujer tan sencilla, noble y de buen corazón, espero entrar con otras artistas”, refirió contento Xavi, quien entre viajes a la Ciudad de México, a Puerto Morelos y algunas reuniones en línea, logró plasmar en vestuario los gustos de la cantante.

“Al principio me mandaron las medidas generales de María José, algunas ideas creativas y de ahí diseñé lo ideal para ella, lo primordial era que se viera jovial, con un estilo roquero y diferente a lo que estaba acostumbrada a usar, cuando me entrevisté con ella por primera vez, fue en su casa en la Ciudad de Méxicoa y la verdad, desde que se puso los vestuarios quedó encantada. El primer concierto en el que usó mi vestuario fue en Torreón”, compartió el diseñador.

Refirió que en un principio solo le habían pedido tres vestuarios para conocer más su trabajo; sin embargo, Xavier le llevó un regalo, un diseño pensado en darle un giro a lo que La Josa usaba regularmente, lo que encantó a la cantante y de ahí ya no lo soltó.

“Quise hacer algo versátil, un concepto nuevo, combiné un body con una falda cruzada, unas mangas en forma de picos grandes, escote en el busto que a ella le encanta y el look final quedó súper bien y cuando se lo puso me dijo –wow, con esto puedo cantar todo tipo de géneros, si me quito las mangas queda para mis baladas, está increíble- desde entonces trabajamos muy bien de la mano”, refirió el querido chetumaleño.

Siguiendo en este glamouroso mundo, una de las metas de Xavier Rojas es vestir a más celebridades, cosa que está a la vuelta de la esquina…

“Me encantaría vestir a Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, no discriminaría a ninguna, a J. Lo y más, tengo ya un proyecto con una artista te talla internacional que ya después les contaré”, expresó Xavi, quien comparte con Novedades cada paso que da en su fructífera carrera y se lo agradecemos siempre.