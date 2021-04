Ximena Córdoba disfruta su faceta de comediante en Tic Tac Toc

Cancún.- Desde Miami donde se encuentra disfrutando a la familia, la bella Ximena Córdoba comparte con Novedades Quintana Roo su ingreso al nuevo programa de comedia de Televisa, Tic Tac Toc, donde dará vida a la coreógrafa Maya.

“Tic Tac Toc, el reencuentro habla de un grupo infantil que en los años ochenta fue muy exitoso y 35 años después quieren reencontrarse y repetir este éxito que tuvieron en el pasado, hay un elenco increíble integrado por Pierre Angelo, Reynaldo Rossano, Mariana Ochoa, Lisset y Carlos Espejel, mi papel es el de Maya, una coreógrafa y manager del grupo que trata de buscarles lo mejor para que sean un exitazo, estoy muy emocionada porque todo lo que hemos grabado hasta ahora ha sido increíble”, expresó Ximena, quien invita al público este lunes 12 de abril al gran estreno de la renovada Noche de Buenas.

“Sé que después de todo lo que hemos vivido en esta pandemia, hará reír mucho a la familia. Para mí ha sido maravilloso, como grupo y como talento puedo decir que la pasamos bien, nos reímos mucho, va a ser algo que va a hacer pasar a la familia un buen momento”.

Tic Tac Toc será uno de los nuevos programas de la barra de comedia Noche de Buenas. (Cortesía)

La comedia es una de sus fortalezas

“Tic Tac Toc llega a mi vida en un momento muy lindo, no había hecho comedia en tele y siento que la comedia es una de mis fuerzas, me encanta, acabo de hacer una película aquí en Estados Unidos con Rob Schneider, Shaquille O’Neal y Adam Sandler llamada Hubie Halloween, que es una comedia también y me divertí muchísimo porque creo que es algo que traigo desde niña, estoy pasando por cosas buenas en México, los proyectos en los que estoy como Cuéntamelo Ya, las noticias y todo lo que estoy haciendo me hace sentir que el público me quiere y me consciente”, detalló Ximena, quien no descarta de pronto hacerla de villana en alguna telenovela.

“Me encantaría hacer el antagónico en alguna novela, pero que me vean haciendo comedia en México me gusta porque hago algo que la gente no conoce de mí, puras cosas buenas me han pasado desde que llegué a México y creo que estoy consolidando mi carrera, trabajar con Reynaldo López es un sueño para mí, es como la cereza en el pastel de todo lo que he vivido este año”.

Actualmente podemos ver a Ximena en el programa Cuéntamelo Ya, todos los días y en la edición del fin de semana, encantada de estar en el país, asegura que ya es toda una mexicana hecha y derecha.