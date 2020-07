Yahir Delgadillo deja a Pioneros de Cancún; emigra al fútbol de Nicaragua

Cancún.- Daniel Yahir Delgadillo inicia un nuevo reto en su carrera. El ahora ex delantero estelar de Pioneros de Cancún emigrará al fútbol nicaragüense, con Real Estelí, actual campeón de ese país.

"Hace unos días se me presentó esta oportunidad. Ya firmé el contrato, mi representante me ayudó mucho. Todavía no me puedo ir porque no han abierto fronteras. En cuanto así sea, voy a buscar el vuelo y presentarme con Real Estelí", explica a Novedades Quintana Roo.

Delgadillo, fundamental en el esquema de la escuadra de las serpientes con Carlos Bracamontes (principalmente, en la primera temporada, pues la segunda la perdió por lesión), debutó profesionalmente con los Rojinegros del Atlas, el 23 de julio de 2013 ante Estudiantes Tecos, en la Copa MX.

Correcaminos, Tampico Madero, de nueva cuenta Atlas, Inter Playa del Carmen, Tuxtla Fútbol Club, Gavilanes de Matamoros y recientemente Pioneros, forman parte de la trayectoria del tapatío.

"Seguía en los planes de Pioneros, pero no sabemos con exactitud cuándo iniciará el torneo (tentativamente el 28 de agosto), sin embargo, se me presentó esta oportunidad y quise aprovecharla, pues además habrá Concachampions, la razón por la que acepté jugar con este equipo", acepta.

Delgadillo Pulido no será el primer mexicano que juegue en Nicaragua. Antes, lo hizo otro ex jugador de Pioneros, Taufic Gaurch, así como Fabricio Tavano, Jesús Leal y Manuel Rosas.

"Real Estelí es un equipo competitivo, es el campeón. Por lo que me han platicado, es muy bueno el nivel de allá, así que espero seguir creciendo en mi carrera", concluye.